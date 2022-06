La troisième circonscription des Bouches-du-Rhône englobe le 13e arrondissement et une partie des 12e et 14e arrondissements de Marseille. La députée sortante, Alexandra Louis, a été à nouveau investie sur la liste de la majorité présidentielle, baptisée Ensemble !, qui regroupe notamment Renaissance (ex-LREM), Horizons, Modem, ou encore Agir, dont fait partie la candidate. Elle a pour suppléant l’avocat marseillais Gérard Blanc, militant LREM de la première heure, qui animait des comités de La République en marche dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille.

En face d’elle, la députée sortante aura à affronter Patrick Pappalardo, conseiller municipal des 9e et 10e arrondissements, investi par Les Républicains (LR) dans la 3e circonscription. Du côté de la gauche, la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) a investi le militant insoumis Mohamed Bensaada, qui dispose des soutiens du Printemps Marseillais, plus spécifiquement de Sami Benfers et Christian Bosq, élus siégeant au sein de la majorité municipale marseillaise. Dissident de la Nupes, le parti Lutte Ouvrière a pour sa part investi Jacqueline Grandel.Le Rassemblement national a pour sa part investi la conseillère municipale et métropolitaine Gisèle Lelouis. Reconquête, le mouvement d’Eric Zemmour, s’appuie sur Sandrine d’Angio, ancienne maire du secteur et proche (nièce) de Stéphane Ravier.

Un fort électorat LFI aux présidentielles

La députée sortante est arrivée en tête aux législatives de 2017 au second tour face au RN (52% contre 47%). A l’époque, les 13e et 14e étaient encore considérés comme des bastions du Front National, la mairie de secteur étant dirigée Stéphane Ravier (qui a aujourd’hui rejoint les rangs de Reconquête ), par ailleurs arrivé en tête au premier tour des législatives cette année là. Mais le contexte semble avoir évolué depuis 2017. En effet, la dernière élection présidentielle a montré une forte mobilisation du front républicain au second tour, avec une majorité de votes en faveur d’Emmanuel Macron, dans ces arrondissements où Jean-Luc Mélenchon avait été fortement plébiscité au premier tour (30% dans le 13e, 49% dans le 14e).

Remobiliser les électeurs pour contrer l’abstention

Mais un troisième élément pourrait venir perturber ce duel : l’abstention, déjà accrue aux présidentielles, et qui pourrait être davantage marquée pour cette nouvelle élection. Une problématique particulièrement prégnante dans les quartiers Nord de Marseille. En effet, les législatives mobilisent moins que les présidentielles, comme l’analyse la politologue Virginie Martin (voir son interview).

Conscients de cet enjeu, les Insoumis, qui avaient réussi à mobiliser les électeurs au premier tour de la présidentielle, entendent mettre les bouchées doubles pour ne pas les perdre : « Nous allons faire un travail de fourmi. Dès la fin de la présidentielle, nous sommes retournés sur le terrain pour faire du tractage et du porte à porte. Nous allons également organiser des événements festifs et conviviaux, pour redonner de l’espoir aux gens », détaille le candidat Nupes Mohamed Bensaada, interrogé par Gomet’.

Mohamed Bensaada entend axer sa campagne sur des thèmes forts, tels que le pouvoir d’achat et la lutte contre l’habitat indigne. Il fustige le bilan de la députée sortante sur ce dernier point : « A la cité Corot comme aux Rosiers, rien n’a changé. C’est indécent de connaître une telle misère au 21e siècle Pour nous, il n’y a pas de bilan et nous comptons la confronter là dessus », explique-t-il.

