Depuis mai 2021 Voltalia a fait le choix du statut d’entreprise à mission prévu par la loi Pacte (l’article L. 210-10 du Code de commerce). L’entreprise solaire du groupe Mulliez, cotée sur Euronext Paris, dont le siège opérationnel France est à Aix, soumet donc ses performances sociales et environnementales à un cabinet indépendant qui analyse la gestion des risques ESG: environnement, social et gouvernance. En mai 2022, l’assemblée générale avait mis en place les premières briques de ce statut : les objectifs, les indicateurs associés et le comité de mission.

C’est l’agence Sustainalytics, canado-néerlandaise, reprise par le groupe Morningstar, qui a évalué la « gouvernance, les relations avec les communautés, la gouvernance des produits, l’utilisation des sols et la biodiversité, la santé et sécurité, le capital humain, l’éthique des affaires. »

Voltalia se classe cette année pour la quatrième année consécutive parmi les 10 premières entreprises du secteur mondial des énergies renouvelables. L’entreprise se positionne au 7e rang sur 95 entreprises de son secteur et 16e rang du secteur des utilities sur 704 entreprises avec une note de de 13,81 après les notes de 15,2 en 2020 puis de 14,1 en 2021.

Voltalia est aussi intégré dans l’indice Gaïa depuis 2018. Il réunit les 70 valeurs françaises ayant obtenu les meilleures notations extra-financières sur un panel de 230 sociétés cotées. Développé par EthiFinance, le Gaïa-Index sélectionne des valeurs moyennes sur leurs performances extra-financières.

