Le 25e anniversaire du festival Marsatac a tenu toutes ses promesses ce dernier week-end du14 au 16 juin. Selon les organisateurs, plus de 30 000 festivaliers sont venus vibrer au rythme du rap et de l’électro, des genres que Marsatac promeut avec passion depuis 1999.

Le meilleur de la scène rap

Dès l’ouverture, Zamdane a apporté ses vibrations, suivi par Achim, originaire de la Castellane, qui a touché le public avec ses paroles profondes. Les performances énergiques de Zola, Werenoi et SDM ont marqué la scène, avant que SHAY, rare en concert, se connecte avec la foule le samedi soir. Le dimanche, KAARIS a célébré les dix ans de son album « Or Noir ».

Techno et transe au bord du lac

La scène du Lac aussi a brillé ! Patrick Mason a magistralement combiné dance et techno, tandis que Boys Noize a plongé le public dans une odyssée sonore rétro-futuriste. DJ Heartstring a clôturé la soirée avec des rythmes trance, transformant le lieu en une rave euphorique.

Sur la Prairie, Roland Cristal et TIF ont respectivement apporté une énergie déjantée et une clôture mémorable au festival, tandis que Joube, avec son concert unique sur un vélo, a surpris le public du bon côté sur la scène de La Frappe.

Marsatac, un engagement sociétal et environnemental

Depuis 25 ans, Marsatac ne se contente pas de proposer une programmation musicale éclectique. Le festival est également un acteur engagé, avec des actions environnementales et sociétales exemplaires. Le programme « Marsatac Durable et Solidaire », lancé en 2008, s’attache à la transition écologique, à la solidarité et à l’inclusivité, notamment à travers le dispositif Safer, dédié à la prévention des violences sexistes et sexuelles.

Le dispositif Safer toujours bien en place à Marsatac (Crédit Gomet’)

Des projets annuels au service de la jeunesse

Marsatac soutient en outre les talents émergents et favorise leur professionnalisation via des initiatives telles que La Frappe, qui permet à des artistes hip hop marseillais de se produire sur scène et en tournée régionale.

Enfin, l’agence Marsatac Agency et le programme Marsatac School, quant à eux, offrent un accompagnement artistique et culturel aux jeunes, leur permettant de s’initier aux métiers de la production de festivals.

Les organisateurs donnent déjà rendez-vous aux festivaliers en 2025, les 13, 14 et 15 juin au parc Borély.

