Alors que l’actualité est particulièrement sombre et chargée en gros nuages, la 26e édition de Marsatac apporte ce week-end un rayon de soleil bienvenu à Marseille. Dans son désormais jardin préféré, le parc Borély, la jeunesse, d’ci et d’ailleurs, arrivait samedi soir toute en liesse. Place à l’insouciance, à la fête et aux meilleurs sons hip-hop.

Joube avec son vélo sound system invité de la scène de La Frappe (Crédit Gomet’)

Les organisateurs ont encore une fois très bien fait les choses pour les 25 ans du festival. Quatre scènes, des lieux de restauration, des bars à bière et à eau, des activités récréatives toujours plus nombreuses, et des équipes très présentes pour assurer le lien avec les festivaliers et le site naturel. On vient à Marsatac entre amis pour toute une expérience. Assis ou allongés sur les pelouses, au pied des arbres ou dans les espaces aménagés par les partenaires, toutes et tous discutent, marchent (ou courent) d’un concert à l’autre, dansent et chantent.

Le repos avant le dance floor sur les pelouses de Borély à Marsatac (Crédit Gomet’)

Electro, rap, techno… la gamme des musiques actuelles est très bien représentée avec comme d’habitude des artistes de renom mais aussi de la scène émergente, à l’instar de la nouvelle promotion de La Frappe. Après deux belles soirées (avec les notamment les shows réussi des têtes d’affiche Zamdame, Werenoi ou encore Shay), ce dimanche soir promet beaucoup avec au programme les poids lourds Kaaris et SDM sur la grande scène du château. A noter que les portes de Borély ouvrent un peu plutôt, dès 15h30, car l’extension des feux est avancée à minuit contre deux heures du matin pour les précédentes soirées.

La programmation de de Marstatac 2024

A re pas rater en fin d’après-midi parmi les diverses performances, La Valentina : « français, espagnol, rap, salsa, drill, latine, boom-bap et Colombia : on peut pas imaginer plus plurielle que La Valentina. Et nous on l’aime comme ça » déclarent les organisateurs. Et nous aussi !

C’est surtout ça Marsatac : une occasion d’un formidable tour d’horizon du meilleur de la scène actuelle. Une promesse tenue depuis 25 ans comme l’atteste la belle expo rétrospective d’affiches du festival présentée au bord des allées de Borély. Allons-y !

Les affiches des précédentes éditions de Marsatac : 25 ans au service du hip-hop (Crédit Gomet’)

Béatrice Desgranges, fondatrice de Marsatac : « Les festivals sont des micro-sociétés »