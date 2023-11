Share on Facebook

C’était un canard sans tête depuis le ralliement des anciens LR Renaud Muselier et Martine Vassal au camp des macronistes. La fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône vient enfin d’élire une nouvelle présidente, lundi 27 novembre. Il s’agit de Laure-Agnès Caradec, figure bien connue de la droite marseillaise, qui siège à la fois au Conseil départemental, au conseil municipal de Marseille, à la Métropole Aix-Marseille Provence et préside l’établissement public Euroméditerranée. Elle aura pour mission de remettre à flots un parti LR fragilisé par les dernières élections municipales et présidentielles, ainsi que le départ d’anciens poids lourds de la fédération – Renaud Muselier, Martine Vassal, Lionel Royer-Perreaut, entre autres. « Notre famille politique doit faire vivre les valeurs de la France républicaine, redonner toute sa place à la liberté, à la laïcité, à l’engagement citoyen, à la solidarité tout en garantissant la sécurité. Ensemble, nous relèverons avec succès les défis des futurs rendez-vous démocratiques » écrit Laure-Agnès Caradec au lendemain de son élection.

Dans la foulée, seize déléguées de circonscriptions ont été élus (voir la liste complète ci-dessous). On retrouve sur cette liste des figures familières de la droite locale : la sénatrice Valérie Boyer (1ère circonscription), le conseiller régional Ludovic Perney (2e circonscription), Solange Biaggi (4e circonscription), ou encore le maire d’Aubagne Gérard Gazay (10e circonscription).

Les 16 délégués de circonscription de la fédération LR13 :



– 1ère circonscription : Valérie Boyer

– 2ème circonscription : Ludovic Perney

– 3ème circonscription :Gaëlle Perrin

– 4ème circonscription : Solange Biaggi

– 5ème circonscription : Ambroise Malinconi

– 6ème circonscription : Thierry Santelli

– 7ème circonscription : Eric Trimboli

– 8ème circonscription : David Ytier

– 9ème circonscription : Gérard Gazay

– 10ème circonscription : Mathieu Pietri

– 11ème circonscription : Michael Zazoun

– 12ème circonscription : Eric Diard

– 13ème circonscription : Claude Bernex

– 14ème circonscription : Alexandre Gallese

– 15ème circonscription : Bernard Reynes

– 16ème circonscription : Pierre Raviol.

Le secrétaire départemental LR Stéphane Le Rudulier dans la tourmente

A ce contexte déjà tendu pour LR viennent s’ajouter les critiques à l’encontre du secrétaire départemental Stéphane Le Rudulier, pointé du doigt pour sa gestion de l’argent public dans un article du journal Le Monde. Selon le quotidien national, le parlementaire aurait en effet dépassé les plafonds fixés par le Sénat pour des achats divers avec l’enveloppe de son avance de frais de mandat (AMF). L’article évoque également une « omniprésence » de l’ancien maire de Rognac dans les affaires de la commune, malgré la règle de non-cumul des mandats, ou encore des emplois d’assistants parlementaires non déclarés. Des accusations que l’intéressé réfute, affirmant « avoir découvert au compte-gouttes » certaines règles concernant l’utilisation de l’AMF et précisant avoir effectué certains achats avec ses deniers personnels.

