François-Michel Lambert interpelle Macron pour la mise en place d’une stratégie « Zéro plastique pétrole »

Le député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, membre du groupe « Liberté et territoires » à l’Assemblée nationale réagit à la visite du président de la République et de ses annonces pour la protection de la Méditerranée. Ce dernier a notamment annoncé la fin prochaine des emballages plastiques grâce à la loi Climat Résilience, ou encore la multiplication par 25 des des aires marines protégées.

Pour François-Michel Lambert, auteur d’un rapport sur la pollution plastique de 2019, il est également urgent de mettre en oeuvre une stratégie « Zéro plastique pétrole » : « Le renchérissement brutal d’un produit est le meilleur moyen économique pour en réduire son utilisation et le recentrer sur l’essentiel. Voilà le sens de cette stratégie que j’ai présentée ce jour au Président de la République, et à Nicolas Hulot. Il appartient au Président Macron de la relayer et d’en faire un projet international partagé dans le cadre du Congrès Mondial de la Biodiversité qui s’ouvre à Marseille » explique le député, qui propose qu’à partir de 2030 il ne soit plus autorisé à fabriquer du plastique à partir de pétrole.

Les dirigeants de SUEZ avec les élus Christine Juste au centre et Didier Réault (2e à gauche). Crédit Gomet’/JFE

Rade de Marseille : SUEZ, de la protection à la restauration de la biodiversité



Dans le cadre du Congrès mondial de la nature qui se déroule à Marseille jusqu’au 11 septembre, SUEZ a invité ses partenaires et les medias à embarquer à bord du bateau à propulsion hybride, l’Hélios, samedi 4 septembre. Objectif: découvrir les solutions environnementales innovantes imaginées et mises en place par le groupe pour la préservation du littoral et la restauration de la biodiversité. Nurseries, écoute des fonds marins, surveillance de la qualité physico-chimique des eaux… la volonté de contribuer concrètement à la préservation et à la restauration du capital naturel est au cœur de la raison d’être de SUEZ et de ses métiers. Trois porteurs de projets (Planète Mer, l’Inrae et G-Addiction), récemment récompensés dans le cadre du programme Agir pour le capital naturel (initié par le groupe SUEZ) étaient présents.

Pour Manuel Nivet, le Directeur Général de SERAMM (la filiale de SUEZ en charge de la gestion de l’assainissement et du pluvial de la Métropole Aix Marseille Provence, Conseil de Territoire Marseille Provence, il est « très important de comprendre que le métier de SERAMM va au-delà de la simple gestion de l’assainissement (collecte et traitement des eaux usées). Nous avons l’ambition et une obligation, de mesurer l’empreinte de nos activités sur le capital naturel qui nous entoure, un enjeu majeur à Marseille au regard de la sensibilité du littoral et de la proximité immédiate du Parc National des calanques. »



Liens utiles :



> Lire l’intégralité de l’article.

> Plus d’informations sur le programme Agir pour le capital naturel



(Réalisé en partenariat avec SUEZ)

Les oiseaux, ces gardiens de la biodiversité

La Ligue de protection des oiseaux France tient un stand dans le hall 2 à l’occasion du Congrès mondial de la nature à Marseille. L’objectif : faire découvrir au grand public le rôle des oiseaux dans le renouvellement des écosystèmes et sensibiliser sur leur protection (voir leur programme ci-dessous). L’association propose de découvrir ce sujet grâce à son jardin refuge, un espace de 200m² avec un parcours découverte agrémenté d’ateliers et d’animations.

L’hôtel du Département se met au vert

Jusqu’au 31 octobre, la Métropole Aix-Marseille Provence et le Département des Bouches-du-Rhône organisent conjointement une exposition sur le parvis de l’hôtel du Département (Marseille 4e) afin de « faire découvrir la beauté de la nature en Provence ». Cette exposition, composée d’une trentaine de clichés grandeur nature, vise à montrer la diversité des paysages maritimes et terrestres ainsi que la faune et la flore du territoire. Un patrimoine composé de 8800 espèces au total, dont plusieurs sont protégées.

Informations pratiques :



Exposition gratuite, du 3 septembre au 31 octobre 2021

Parvis de l’Hôtel du Département, 52 avenue de Saint-Just

13004 Marseille

Liens utiles :



> Tous les échos de l’UICN à retrouver dans notre rubrique environnement

> Les discours d’Emmanuel Macron et Benoît Payan lors de la cérémonie d’ouverture du congrès de l’UICN