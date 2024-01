Share on Facebook

Share on Twitter

L’annonce a été chaudement applaudie mardi 23 janvier au Grand théâtre de Provence où Sophie Joissains présentait ses voeux à la population. La maire d’Aix au détour de l’évocation de l’année Cézanne qui prendra place en 2025 dans la ville à l’occasion de l’année consacrée au peintre né et mort à Aix (1839-1906) a en effet révélé que le célèbre tableau Les joueurs de carte, actuellement dans les collections du Musée d’Orsay, sera prêté pour l’année Cézanne.

Les Joueurs de cartes est le titre de plusieurs tableaux de Paul Cézanne, qui a produit plusieurs versions de ce thème. « La première composition comporte plusieurs personnages, mais au fur et à mesure que Cézanne traite le sujet, il en réduit le nombre jusqu’à aboutir à une composition à deux personnages dont le caractère évoque une nature morte » rappelle l’encyclopédie en ligne Wikipedia.



Les cinq versions connues, sont conservées au musée d’Orsay, au Courtauld de Londres, au Metropolitan Museum of Art de New York, à la Barnes Foundation de Philadelphie. La dernière version a appartenu à l’armateur grec George Embiricos avant d’être vendue en 2011 à la famille royale du Qatar, dans le cadre d’une transaction privée pour un montant de 191,5 millions d’euros. A l’époque, la presse évoquée au sujet de cette transaction un record mondial. Il figure désormais en 3e ou 4e position selon les différents classements.

Lien utile :

Notre dossier d’actualité sur les projets de la ville d’Aix