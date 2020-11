Share on Facebook

Share on Twitter

La mairie de Marseille a réagi à notre article publié mercredi 11 novembre concernant la situation dans les écoles à Marseille. Pierre Huguet adjoint à la Maire de Marseille en charge de l’éducation et des cantines scolaires nous apporte plusieurs précisions.

Il souligne d’abord que la grève du 10 novembre portée par les syndicats enseignants est une interpellation du gouvernement, surtout dans les collèges et lycées. Face au nouveau protocole sanitaire, il s’agissait « de mettre l’Éducation nationale face à ses responsabilités ».

Nous n’avons pas à recevoir des leçons de gens qui n’ont rien fait pour l’école publique pendant 30 ans Pierre Huguet

Pierre Huguet, Photo Mairie de Marseille

Le communiqué de l’opposition municipale des Républicains que nous avons reproduit est, nous déclare Pierre Huguet, « surprenant : nous n’avons pas à recevoir des leçons de gens qui n’ont rien fait pour l’école publique pendant 30 ans. Je m’étonne de leur impatience, que ne l’ont-ils fait avant ? »

« Nous n’avons pas de leçon de transparence à recevoir. Nos élus sont présents sur le terrain ce qui était loin d’être le cas avant, ils sont disponibles. Notre priorité c’est la continuité du service public. Et nous avons instauré une communication vers les parents qui sont informés avec une newsletter de la situation spécifique de leur école. Je veux rassurer les parents : nous sommes mobilisés pour préserver la santé de toutes et tous »

Ouverture des écoles

« Les 471 écoles ont été ouvertes, on sert 51 000 repas avec un protocole sanitaire exigeant. Nous avons organisé les nouveaux horaires de 11 heures à 14 heures et dans certains cas nous avons dû trouver des locaux supplémentaires. Tous les enfants qui se présentent à la cantine sont accueillis. Mais avec le Covid, avec les cas contact, avec les mouvements de grèves (il y a des préavis en cours), certaines écoles ont dû fermer. Selon un point fait le 10 novembre après-midi, il y a eu deux écoles fermées pour grève et deux écoles fermées pour Covid. »

Les masques

Dans un communiqué du 2 novembre (voir l’intégralité page 3), la mairie déclare en effet « qu’elle a décidé d’acheter des stocks de masques pour enfants. Et jusqu’à leur livraison, des masques adultes sont gratuitement mis à la disposition des écoliers de plus de 6 ans par la Mairie de Marseille en cas d’oubli. »

Pierre Huguet précise que « pour la rentrée du 2 novembre, nous avons commandé 700 000 masques enfants, la commande a été passée. Mais il peut y avoir des problèmes de livraison. En cas de problème pour accueillir tout le monde avec masque, on peut prendre un masque des personnels. » Pierre Huguet insiste sur le fait que l’Éducation nationale doit fournir les masques aux enseignants et que la mairie est là « en soutien ».

Gels et savons

Le communiqué du 2 novembre annonçait : « Pour faire face aux obligations sanitaires, les écoles ont été approvisionnées en gels et savons. » Pierre Huguet précise que lorsque des manques de gel lui sont remontés, « notre réaction est immédiate, certaines écoles sont en cours de livraisons ». L’élu nous précise, qu’il y a eu deux vagues d’approvisionnement, l’une à la rentrée, pour aller jusqu’aux vacances de novembre et une deuxième, pour aller jusqu’en décembre. « Il a pu y avoir des situations, reconnait-il, où le stock arrive à épuisement, entre deux livraisons, il peut y avoir des couacs, mais dès que je suis alerté, les services réagissent. »