La rédaction de La Tribune s’est prononcée vendredi après-midi à son tour pour une grève mardi 26 mars, après la grève illimitée votée par les journalistes du quotidien régional La Provence. Ces mouvements interviennent après la mise à pied du directeur de la rédaction de La Provence, à la suite d’une Une jugée « ambiguë » par la direction du journal sur la visite d’Emmanuel Macron à Marseille. La rédaction de La Tribune-La Tribune Dimanche a, comme celle de La Provence, adopté une motion de défiance.

Les journalistes de @LaTribune La Tribune Dimanche, solidaires de @laprovence, se mettent en grève mardi prochain, ont voté une Motion de défiance à l’égard de la filiale WhyNotMedia & jugent que « l’interventionnisme » de Rodolphe Saadé est « inacceptable ». #Saadé pic.twitter.com/K9ljNp4XU7 — Marc Endeweld (@marcendeweld) March 22, 2024

Dans un communiqué diffusé également vendredi, les sociétés de journalistes de BFMTV et RMC, le SNJ, la CGT et le SNME-CFDT d’Altice Media ont également fait part de leur réprobation apprenant « avec stupeur la mise en retrait et la convocation à un entretien préalable au licenciement du directeur de la rédaction de La Provence, pour une Une qui aurait déplu à l’actionnaire. »

AG à La Provence, rassemblement à BFMTV RMC lundi à 10h

Les organisations du groupe, que CMA CGM souhaite racheter, estiment que la décision de mise à l’écart est « scandaleuse. » Et de poursuivre : « Le 19 mars, interrogé sur l’indépendance éditoriale par les élus du CSE d’Altice Media – groupe qu’il compte racheter -, Rodolphe Saadé avait pourtant assuré n’être “pas interventionniste sur la ligne éditoriale”. Cet engagement aura duré à peine 48 heures. Les sociétés de journalistes et les organisations syndicales répètent leur attachement indéfectible à l’indépendance des rédactions de tous pouvoirs, et à la liberté éditoriale. Cet enjeu qui touche à l’essence même de la démocratie doit interroger tous les salariés du groupe, qui sont aussi des citoyens. Les sociétés de journalistes et les organisations syndicales rappellent les engagements de pluralisme, d’indépendance et d’éthique journalistiques annoncés par CMA CGM, il y a une semaine exactement. Par ailleurs, elles réitèrent leur souhait d’être reçues par les représentants de CMA CGM pour initier la rédaction d’une charte éthique solide et engageante. »

Les syndicats de BFMTV et RMC et les sociétés de journalistes appellent à un rassemblement symbolique dans la cour intérieure de BFM à Paris et dans les rédactions en région ce lundi à 10h pour défendre la liberté d’informer. Au même moment se tiendra une nouvelle assemblée générale de la rédaction de La Provence (absente des kiosques depuis samedi) pour statuer sur la suite du mouvement.

Lien utile :



L’actualité des médias à retrouver dans notre rubrique Com et Médias