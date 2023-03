C’est le premier week-end du printemps ! Gomet’ vous propose comme chaque vendredi un sélection d’activité pour remplir votre week-end. Pensez aussi à vous reposer ;)

[Livre] Le festival des écrivains du Sud à Aix

Le Festival des Écrivains du Sud se tient à Aix-en-Provence jusqu’au 26 mars sur le thème de “L’écrivain dans son temps”. Le programme comprend des rencontres avec des écrivains, des lectures, des débats et des conférences. Le Festival décernera le Prix des Lecteurs des Écrivains du Sud à Julia Minkowski pour son roman Par-delà l’attente. Cet événement offre une excellente opportunité pour les amateurs de littérature de rencontrer leurs auteurs préférés et de découvrir de nouveaux talents.



[Numérique] Découvrez la troisième édition de « Girls Tech Day »

Seulement 26% des salariés dans le numérique sont des femmes, selon un sondage annuel de l’association des femmes ingénieurs. Pourtant, la DARES prévoit plus de 230 000 postes à pourvoir dans ce domaine d’ici 2025. C’est pourquoi le Girls Tech Day se tiendra ce samedi 25 mars de 13h à 18h à l’école de La Plateforme près de la Place de La Joliette, afin d’encourager les collégiennes et lycéennes à découvrir les métiers de demain dans le secteur de la technologie et à renforcer leur confiance en elles. Au cours de l’après-midi, les jeunes participantes pourront s’essayer à sept ateliers ludo-éducatifs.

La Plateforme_

8 rue d’hozier

13002 Marseille

[Nature] Profitez de la 6e edition de la nature en fête

Nature en fête revient pour sa sixième édition ce samedi 25 mars au parc de la Mirabelle. Au programme, 29 exposants seront présents pour faire découvrir leurs produits, leurs métiers autour de la biodiversité, de la nature, du jardinage, de la gestion des déchest, du tric de plantes… des animaux de la ferme ! C’est une découverte à faire en famille. Plusieurs animations vous attendent !

Parc de la Mirabelle

Avenue William Booth (12e)

[Dégustation] Les Oursinades à Istres

L’événement se tiendra cette année sur l’esplanade Charles-de-Gaulle au bord de l’étang de l’Olivier les 25 et 26 mars. Au programme : de la nourriture (oursins, fruits de mer, paella, moules, burger de la mer, crêpes, gaufres et churros) et de la musique (DJ le samedi et Duo Calixte le dimanche). Des démonstrations de rames traditionnelles et des puces nautiques seront présentées le 2 avril prochain !

Les rives de l’étang de l’Olivier

Istres

[Musique] Amusez-vous au Pra Loup festival dans les Alpes

Ce soir et demain soir, profitez de l’événement organisé par le Département des Alpes de Haute Provence, la mairie d’Uvernet Four et la station de Praloup. Le festival propose une programmation musicale généraliste et électro avec des artistes tels que Boris Way, Lucenzo, Ofenbach, Ridsa, Bande à part… sur deux jours avec deux scènes : une en altitude et une autre en mainstage. En plus de la musique, vous pourrez profiter de nombreuses activités en marge du festival comme le Big Air, la luge 4 saisons, le Snowscoot et le VTT.

Station Praloup

1 Pra Loup

04400 Uvernet-Fours

[Vélo] La voie est libre sur la Corniche le 25 mars

Roulez jeunesse ! La voie est libre revient pour une saison estivale une fois par mois organisée par la ville de Marseille ! Le concept ? Vous devez commencer à le connaître : la Corniche est dédiée aux piétons et aux vélos tout le dimanche. Sur le long du parcours, des animations et des foodtrucks vous proposerons de quoi vous rafraîchir et vous amuser. On y va !

La voie est libre, septembre 2022 (Crédit : JYD/Gomet’)

