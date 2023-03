Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, recevait lundi 20 mars Philippe Chabanon, vice-président de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) en Provence-Alpes-Côte d’azur. Il réagit au projet que porte l’entreprise Gemfi d’implanter une immense plateforme logistique sur 42 000 m² entre Rognac et Berre-l’étang, sur un site à proximité de l’étang de Berre et plus spécifiquement du marais de la Tête noire, zone humide protégée qui abrite plusieurs espèces protégées, notamment le papillon de Diane. « Cette plateforme implique la circulation de 250 poids lourds par jour sur une route qui borde le marais et donc des pollutions », souligne-t-il. « Depuis des années, tous les acteurs sont dans une démarche de réhabilitation de l’étang de Berre, et on progresse, même si tout n’est pas parfait. Avec ce projet, c’est comme si on repartait de zéro » déplore-t-il. Au nom de la LPO, il demande à Gemfi de réfléchir à des solutions alternatives, notamment la mise en place de fret ferroviaire, pour sa plateforme.

L’actualité de la semaine revient sur le constat du gestionnaire du réseau électrique RTE : d’ici à 2050, les usages électriques vont considérablement augmenter. Afin de ne pas se laisser dépasser, RTE propose un scénario impliquant l’optimisation du réseau existant et, à terme, son remplacement. RTE a entamé en outre ce 20 mars une concertation auprès des pouvoirs publics pour réfléchir aux solutions.

L’objet de la semaine est un jeu de société : intitulé Nutrichamps et créé par la diététicienne vitrollaise Marion Asplanato, il a pour but d’apprendre aux enfants et aux grands à manger local et équilibré.

