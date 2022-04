De retour en présentiel, les 4e Rencontres Polytech Entreprises se déroulent jeudi 21 avril au Palais des congrès du Parc Chanot à Marseille.

L’école d’ingénieurs d’Aix Marseille Université, membre du réseau Polytech (15 écoles d’ingénieurs universitaires et 5 écoles associées en France) et de la Conférence des grandes écoles, donne rendez-vous à ses étudiants et aux entreprises du territoire pour développer leur connaissance réciproque afin de faire les bons choix dans les mois qui viennent.

Du côté des 400 étudiants qui sortiront diplômés en 2023, l’enjeu est de trouver rapidement le point de chute qui permettra de décrocher un contrat en alternance ou un stage de fin d’études. Du côté des entreprises, il s’agit d’identifier et d’attirer les talents qui deviendront les forces vives de demain. Pour bien se préparer, les uns et les autres ont pu accéder avant l’événement à la plateforme JobTeaser mise en place par Polytech. Elle permet de « faire connaissance » avant la rencontre physique, en offrant la possibilité aux candidats de déposer leur CV tandis que les recruteurs sont invités à proposer des offres et à travailler leur marque employeur.

Industrie et services : les grands noms de l’économie locale présents

Les grands noms de l’industrie et des services du territoire ne s’y trompent pas. Il faut être présent aux Rencontres Polytech pour identifier et attirer la perle rare. Ainsi les acteurs du numérique (Orange, Sopra, Klanik, Atos, Assystem, Alten, Capgemini…) de la santé (Sartorius, Novartis, Softway medical, Volta medical…) ou encore l’énergie (Vinci Energies, Spie Batignolles, Ortec EDF, Eiffage Energie, Jifmar…) sont très bien représentés à la fois par des entreprises historiques que par des nouveaux entrants très dynamiques. Il faut dire que Polytech Marseille propose une diversité de spécialités capables de répondre à la plupart des besoins du marché. Huit filières de haute technologie sont enseignées : le génie biologique, le génie civil, l’informatique, la microélectronique et les télécoms, le génie industriel, les matériaux, la mécanique et énergétique (et une neuvième ouvre à la rentrée dans le domaine des Systèmes Numériques -par apprentissage-).

« Les rencontres de Polytech constituent un véritable concentré du dynamisme de l’économie du territoire offert sur un plateau aux étudiants » se félicite Romain Laffont, le directeur de Polytech et vice-président Aix-Marseille Université délégué au partenariat avec le monde socio-économique.

Les participants au challenge innovation de Polytech Marseille lors de la remise des prix en mars dernier (Crédit Gomet’/RL)

Ateliers, animations, club des partenaires

La journée de jeudi est marquée par une série de conférences, ateliers (CV, techniques de recherche d’emploi et d’entretien) et les séances de Job Dating (après-midi jusqu’à 17h). L’événement est aussi l’occasion de réunir la cinquantaine de partenaires de Polytech pour les mobiliser sur les grands projets de l’école pour les mois à venir. « Ecole de métiers » Polytech Marseille est particulièrement engagée vers la professionnalisation avec trois stages obligatoires et la possibilité d’un contrat en alternance en dernière année du cursus. Une stratégie gagnante avec un taux de plus de 80% d’étudiants en poste trois mois après leur sortie.

Le programme des conférences



Salle 1

• 9h30 : Alternance, mode d’emploi par le CFA Epure

• 10h30 : Utiliser Linkedin

• 11h30 : Enjeux de la cybersécurité

Salle 2

• 9h30 : Entrepreneuriat étudiant

• 10h30 : Le volontariat international

• 11h30 : Utiliser Linkedin

Salle 3

• 10h30 : Economie circulaire

• 11h30 : Valoriser ses softs skills

• 13h00 : Présentation société Novartis



Lien utile :



> Le site de l’école d’ingénieurs Polytech Marseille