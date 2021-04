Share on Facebook

Un million d’euros : c’est le montant investi par la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence pour rénover le port de l’anse de la Réserve, à Marseille, dont elle est délégataire de service public depuis 2018. A cette somme s’ajoute un million d’euros investis par Christian Ernst, chef du Rowing Club pour investir dans les travaux du restaurant, qui surplombe le port.

La rénovation du port de l’Anse de la Réserve est ainsi un travail d’équipe, mené de front par la CCI et les acteurs localisés sur le port : le Rowing Club, présidé par Rémy Taranto, ou encore le président de l’Union Nautique Marseillaise (UNM) Joël Heisserer.

En tout, deux millions d’euros ont donc été déboursés sur deux ans pour remettre à neuf les lieux afin d’en faire « un port plus durable, un village de plaisance accessible aux Marseillais», explique Jean-Luc Chauvin, président de la CCI, interviewé par Gomet’ (voir la vidéo ci-dessous) mercredi 14 avril lors d’une visite sur le site.



Le port a donc été modernisé, notamment avec l’installation d’une déchetterie. La CCI souhaite d’ailleurs porter la candidature du port de l’anse de la Réserve pour obtenir le label européen « port propre ». Le bâtiment qui abrite le Rowing Club a également été refait à neuf. Devraient également s’ajouter des installations pour les personnes à mobilité réduite dans les jours à venir. D’autres travaux restent à finaliser, notamment sur le bâtiment abritant l’Union Nautique Marseillaise (UNM), dans le laps de temps couvert par la DSP qui doit durer encore dix ans.

La rénovation du port, un travail d’équipe. De gauche à droite : Rémy Taranto (président du Rowing Club), Jérôme Giraud (président du port de l’Anse de la Réserve), Jean-Luc Chauvin (président de la CCI), le chef Christian Ernst du Rowing Club, Joël Heisserer (président de l’UNM) (crédit : Manon Ladonski / Gomet’)

Un port prêt pour accueillir les jeux olympiques et paralympiques

La CCI et ses collaborateurs sonnt par ailleurs déjà dans les starting blocks pour accueillir les jeux olympiques et paralympiques de 2024. Marseille devrait en effet accueillir plusieurs compétition sur l’eau, notamment les épreuves de voile.

« Les jeux olympiques sont l’événement de la décennie, il faut que nous soyons prêts », continue Jean-Luc Chauvin. Le président de la CCI souhaite donner une image positive de Marseille aux yeux du monde.

« Il faut que nous soyons prêts pour les JO, qui sont l’événement de la décennie » Jean-Luc Chauvin, président de la CCI, à Gomet’

« A trois ans de cet événement, il est temps d’accélérer les préparatifs de cet événement avec le monde économique, les commerçants les élus et aussi les marseillais, sportif ou non afin d’en faire un moment populaire et festif inoubliable », insiste-t-il.

