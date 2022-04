La Métropole Aix-Marseille Provence tente une expérience sociale et anti-gaspi. Dans un communiqué du mardi 19 avril, elle propose à 50 familles « représentatives des catégories socio-professionnelles du territoire », de suivre une expérimentation de six mois. Pendant cette période, les foyers cobayes devront « mettre en place des actions simples et efficaces » pour réduire leur production de déchet : éviter les plastiques à usage unique, composter ses déchets de jardin, prolonger la durée de vie des objets, consommer responsable, réduire le gaspillage alimentaire etc. Il est demandé aux familles retenues de fournir des « témoignages » pour permettre « à la Métropole et ses partenaires d’améliorer leurs actions » en faveur de la réduction des déchets ménagers.

Un habitant métropolitain produit chaque année près de 624 kg de déchets.

Une « démarche ludique » qui vise, selon la Métropole, à accompagner les foyers du territoire vers un mode de vie “zéro déchet” et “zéro gaspillage”. En moyenne, un habitant métropolitain produit chaque année « près de 624 kg de déchets », indique l’institution locale. Au delà de l’impact environnemental, la Métropole signale que « cette production à un coût ». L’intercommunalité a d’ailleurs voté en décembre 2019 un plan métropolitain de prévention des déchets ménagers et assimilés (PMPDMA), avec un objectif chiffré : réduire de 10% le ratio annuel des déchets ménagers par habitant d’ici 2025. Avis aux ménages intéressés par cette expérience, vous avez jusqu’au dimanche 8 mai pour candidater, et peut-être, devenir une « famille écoresponsable ».

La loi impose à la Métropole de réduire les déchets enfouis

Cette expérience intervient alors que la loi oblige la Métropole à simplifier, à partir du 1er octobre prochain, la collecte des déchets. « Tout ce qui n’est pas biodégradable sera réuni dans un seul et même bac », annonçait le vice-président métropolitain René-Francis Carpentier, en marge des rencontres « 24 heures déchets tri » organisées le 18 mars dernier par la Ville de Marseille. La Métropole Aix-Marseille Provence va également devoir réduire, au moins de moitié, les quantités de déchets traités dans ses centres d’enfouissement à l’horizon 2025. À titre d’exemple, l’Ecopôle de l’Etoile (Veolia), implanté à Septèmes-les-Vallons, dispose d’une capacité de stockage de 250 000 tonnes de déchets par an. Ce rendement sera réduit à 100 000 tonnes par an en 2025.

Le centre de Veolia à Septèmes-les-Vallons (crédit : DR)

