Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Gilles Martin-Gilis. Le directeur du service développement et mobilisation au Geres nous explique les activités de cette ONG marseillaise. À l’approche de la journée mondiale de la Terre, le 22 avril, il nous donne quelques bonnes pratiques à adopter. Des conseils à suivre en tant que particulier, mais surtout en tant que professionnel. Le Geres n’intervient pas que sur notre territoire d’Aix-Marseille, la structure accompagne la transition écologique et énergétique à l’échelle mondiale, avec notamment des antennes en Asie et en Afrique. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

La planche à découper de l’Atelier Melt est conçue à partir de petits copeaux de plastique (crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle de la candidature de la Ville de Marseille au label européen des 100 villes neutres pour le climat d’ici 2030. Mardi 12 avril, le maire Benoît Payan a fait un point sur les enjeux, notamment économiques, qui gravitent autour de cette distinction européenne. Réponse le 28 avril. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit d’une planche à découper éco-surface en plastique recyclé, et fabriquée dans les quartiers Nord par l’Atelier Melt. Le projet est issu de la formation « écoconception et fabrication 2.0 » proposée par le co-working d’artisan Ici Marseille (15e).

Liens utiles :



> Les dernières émissions Planète Locale

> Consultez le Guide l’élu éco-responsable réalisé par Gomet’

> Le supplément thématique Biodiversité de Gomet’