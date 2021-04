Sophie Cluzel (LREM), secrétaire d’État en charge des personnes handicapées, a répondu à nos questions vendredi 16 avril, au lendemain du lancement de sa campagne réalisé lors d’une présentation « live 360 » sur Internet. Sophie Cluzel représentera les 20 et 27 juin prochains la majorité présidentielle aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Native de Marseille, diplômée de Kedge, elle souhaite « une région apaisée qui travaille main dans la main avec le gouvernement ». Aux côtés d’Agir, du MoDem et de Territoires de progrès, elle fait de la jeunesse sa grande priorité. Sophie Cluzel nous dévoile ses convictions et sa vision pour la Région Sud.

Nous venons de franchir la barre des 100 000 morts de la Covid-19 en France. Les personnes en situation de handicap sont-elles plus fragiles, plus touchées que les valides par cette pandémie ?

Sophie Cluzel : D’abord permettez-moi de saluer ces 100 000 familles qui ont vécu un deuil. La nation est à leurs côtés et nous leur rendrons hommage, c’est normal. Les personnes handicapées ne sont pas toujours synonymes de vulnérabilité. Les situations de handicap sont très diverses. En France, cela concerne douze millions de personnes. Certaines présentent des comorbidités, et celles-ci sont prioritaires pour la vaccination tout comme leurs accompagnants dans les établissements médico-sociaux.

Sur le plan psychologique, existe-t-il des dispositifs pour aider les personnes en situation de handicap à traverser cette crise sanitaire ?

S. C. : Dès la sortie du premier confinement, le ministère a mis en place le numéro 0800 360 360 pour répondre aux appels au secours. Les familles étaient épuisées parce que nous avions du fermer les établissements. L’État et moi-même avons été aux côtés des personnes handicapées d’abord psychologiquement, mais aussi administrativement, pour éviter les ruptures de droits. Toutes les semaines, j’ai l’ensemble des associations gestionnaires et les associations de familles en visioconférence. Cela permet de faire remonter du terrains les difficultés qui existent et de proposer des solutions.