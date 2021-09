Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères interviendra pour sa part lundi 6 septembre, de 14h à 15h30 à l’occasion du sommet « One Earth – One Health: how can we mitigate future pandemics ? » (Une Terre – Une Santé : comment atténuer les futures pandémies ?). Jean-Yves Le Drian prendra la parole sur les questions de maintien des droits et d’une gouvernance efficace et équitable pendant ce type de période. Cet événement a pour objectif d’ouvrir la réflexion à l’aune du covid-19 pour éviter de futures pandémies. Il se déroulera à la fois en présentiel et en format virtuel.

Crédit : DR