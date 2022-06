Selon des données recueillies par RideLikeVoila, auto-école numérique gratuite mis à disposition des marseillais par Voi Technology depuis 2019, 28% des étudiants marseillais ne connaissent pas correctement le Code de la route, suivi d’une mauvaise connaissance des panneaux de signalisation (9%). De ce bilan, l’entreprise leader des services de partage de micro-mobilité électrique en Europe et présente à Marseille avec ses trottinettes électriques depuis 2018, a décidé de lancer une campagne d’affichage pour sensibiliser à la sécurité routière dans les rues de la ville.

Le but de cette opération est de permettre aux utilisateurs de circuler avec des mobilités alternatives tout en étant en sécurité, chose pratique et plus durable dans la 42e ville la plus embouteillée du monde. « Let’s Get it right » est la deuxième campagne internationale de sécurité de l’entreprise, en plus de la sensibilisation faite sur les réseaux sociaux.

Constatant que 44,5% des déplacements effectués débutent ou se termine dans une zone intermodale (gare, station de bus…), des affiches seront apposées dans la Gare Saint-Charles et aux arrêts de bus et de métro de la ville. D’une part pour atteindre au mieux son public et d’autre part, pour encourager l’usage au plus grand nombre des trottinettes électriques, en l’occurrence pour les trajets courts.

