Alors que l‘Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille est visé par de nouvelles sanctions de l’Agence nationale de la sécurité et du médicament (ANSM), l’Etat se prépare à labelliser six nouveaux IHU en 2023. Actuellement, la France compte sept IHU répartis sur le territoire, (quatre à Paris, un à Marseille, Strasbourg et Bordeaux) qui ne fait toutefois pas partie du réseau des IHU de France.

Un nouvel appel à projets vient d’être lancé dans le cadre du plan France 2030, plan d’investissement massif au niveau national ciblant plusieurs domaines stratégiques, dont la santé, qui pèse un milliard d’euros dans ce plan d’envergure.

300 millions d’euros pour le développement de six IHU

Sur cette somme d’un milliard d’euros, 300 millions sont donc consacrés à ce projet de labellisation d’un maximum de six nouveaux IHU, « futurs pôles d’excellence en matière de recherche, de soin, de prévention, de formation et de transfert de technologies dans le domaine de la santé » , douze ans après la première vague de création d’IHU. L’objectif de ces IHU est de créer un pont entre la recherche médicale et le soin apporté aux patients, en leur permettant notamment d’accéder aux innovations scientifiques.

Parmi les critères énoncés dans l’appel à projets (voir l’intégralité de l’appel en document source) figurent le fait viser « l’excellence mondiale en matière de recherche médicale », une dynamique de lien fort « laboratoire – patient » ou encore « la capacité d’attirer une quantité significative de projets émanant de partenaires privés. »

L’accent mis sur l’oncologie et la neurologie sur le territoire Aix-Marseille

Au niveau du territoire, le consortium Amidex (Aix-Marseille Université, Inserm, IRD, CEA, AP-HM, Sciences-Po Aix, Centrale Marseille) s’occupe de pré-sélectionner les projets candidats susceptibles de remporter cet appel. Interrogé par Gomet’, le vice-président de la fondation Denis Bertin confirme que « plusieurs actions ont été menées pour faire émerger des projets spécifiquement dans les domaines des neurosciences et de l’oncologie. Nous allons tout faire pour déposer les dossiers les plus brillants possibles, en espérant qu’ils en retiennent un voire deux », détaille-t-il. En effet, chaque IHU recouvre une thématique spécifique : ainsi, l’IHU Méditerranée Infection est spécialisé dans les domaines de l’épidémiologie et infectiologie.

L’appel à projet se clôturera le 7 novembre 2022. Chaque IHU sélectionné dans le cadre de l’appel à projets « Instituts Hospitalo-Universitaires – IHU 3 » bénéficiera d’une dotation maximale de 50 millions d’euros sur dix ans. La sélection se fera par un jury international et indépendant, composé de membres exclusivement étrangers ou exerçant à l’étranger, reconnus dans les domaines scientifique et technologique, mais aussi de personnalités du monde économique.

Le successeur de Didier Raoult à l’IHU Méditerranée Infection désigné le 30 juin

Didier Raoult lors d’une conférence de presse en avril dernier (crédit : RL / Gomet’)

Le professeur Raoult est au coeur de la tourmente après de nouvelles mesures correctives prises à l’encontre de son IHU par l’ANSM, qui lui reproche d’avoir mené pendant plusieurs années des essais sur des patients sans respecter le protocole établi. Quid de la succession de l’IHU Méditerranée Infection ? Un processus de nomination est actuellement en cours, dirigé par le haut fonctionnaire Louis Schweitzer. Interrogé par Gomet’, ce dernier refuse de révéler quoi que ce soit sur le processus, précisant simplement « être en accord avec le calendrier prévu. »

Le futur patron de l’établissement doit en effet être nommé au plus tard ce 30 juin, pour une prise de poste le 30 septembre prochain. D’ici là, bien que retraité de la fonction publique hospitalière, Didier Raoult reste à la tête de l’établissement.

Document source : l’appel à projets pour la labellisation de six IHU

