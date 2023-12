NepTech, la société innovante de conception navale aixoise et Efinor Allais, chantier naval situé à Cherbourg-en-Cotentin (50), vont livrer un navire 100% électrique au nouvel opérateur Escale Sétoise. Il s’agit d’une première collaboration entre des pionniers de la décarbonation des navires à passagers, Neptech, Efinor Allais et Escale Sétoise.

[Start up] Tanguy Goetz de Neptech (Aix) invité de la Data Room #5

Le navire à passagers, exploité pour des usages touristiques sur les canaux et les étangs de Sète, est encore en travaux et sera disponible en mars 2024. « Cette collaboration souligne l’expertise et l’engagement d’entreprises françaises pour l’innovation et la décarbonation du secteur maritime » soulignent les partenaires.

Conçu en France, le navire a été fabriqué pour proposer des performances opérationnelles remarquables tout en consommant le moins possible. Cette action renforce la position de Sète en tant que destination touristique maritime.

Un navire bas-carbone à zéro émission

Créée en 2020, NepTech a signé ses premières commandes de navires bas-carbone en 2023 et l’Escale Sétoise 1 sera le premier navire mis à l’eau. Tanguy Goetz, CEO et co-fondateur de NepTech, s’en félicite : « NepTech est fier de livrer son premier navire bas-carbone à un jeune opérateur pour qui la réduction de l’impact environnemental de ses activités apparaît comme une priorité. »

Il ajoute que « cela marque également notre première collaboration effective avec le chantier français Efinor Allais, avec qui d’autres projets d’ampleur pourraient voir le jour ».

L’Escale Sétoise 1 en fabrication au chantier naval de Cherbourg. (Crédits photo : Efinor Allais)

Prévue pour une mise à l’eau en mars 2024, l’Escale Sétoise 1 est en construction depuis novembre dernier à Cherbourg. Voici quelques caractéristiques clés du navire :

Longueur : 11,9 m

Largeur : 4,80 m

Construction : Aluminium

Capacité : 70 passagers

Propulsion : 100% batteries (avec une journée complète d’autonomie de navigation)



NepTech conçoit des navires de transport de passagers et de marchandises bas-carbone, performants et modulaires. Les navires NepTech sont des catamarans à propulsion électro-hydrogène de 10 à 30 mètres pouvant embarquer jusqu’à 200 passagers ou une vingtaine de tonnes de marchandises.

Tanguy Goetz (crédit archives Gomet’)

Liens utiles :



> Notre Hors-série Economie Bleue

> [Transport] NepTech (Aix) lève 1,2 million d’euros et garde le cap sur les JO 2024