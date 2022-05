Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

À trois semaines du premier tour des élections législatives, l'alliance de la gauche et des écologistes a investi tous ses candidats dans les Bouches-du-Rhône. Composée de la France insoumise (LFI), en fer de lance, du pôle écologiste (EELV et alliés), du parti communiste (PCF) et du parti socialiste (PS), la Nouvelle union populaire écologiste et…