Suivez en direct notre débat consacré à la mise en place, avec la loi Pacte du Comité social économique dans les PME. En partenariat avec le cabinet Crowe Ficorec quatre intervenants viennent expliquer les enjeux de cette mesure et les défis à relever dans les entreprises.

Matthieu Capuono, expert-comptable et commissaire aux comptes, manager de Crowe Ficorec, Me Maxime de Margerie, avocat spécialisé en droit social du cabinet Capstan, ancien secrétaire général du CJD Centre des jeunes dirigeants de Marseille, Jérémy Brousse, directeur général délégué de Brousse & Vergez, ancien secrétaire général du CJD Centre des jeunes dirigeants de Marseille et Malka Darmon représentante de la CFDT des Bouches-du-Rhône, déléguée du secteur chimie énergie.