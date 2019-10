Devenue incontournable, Halloween, fête d’origine celto-irlandaise exportée aux Etats-Unis avant de revenir en Europe, fournit la bonne excuse pour se déguiser et faire la fête. Des plus jeunes aux plus grands en passant par les ados, voici quelques bons plans sur la région. Et pas seulement pour le soir du 31 octobre...

Attractions « sans pour sang » frissons à OK Corral

Pendant les vacances, c’est tous les jours Halloween à OK Corral

Pour la jeunesse, s’il est difficile de patienter jusqu’au 31 octobre, voici la destination privilégiée. OK Corral, le plus grand parc d’attractions familial du Sud de la France, fête chaque année Halloween tous les week-end d’octobre et tous les jours des vacances, avec ses 35 attractions dont 3 animations spécialement mises en place à cette occasion, 5 spectacles différents chaque jour dont un grand show final avec feux, cascades, chevaux… et un atelier gratuit « découpe de citrouille » pour que chaque enfant reparte avec son photophore de saison. Près de 30 tonnes de citrouilles ont été achetées auprès des agriculteurs locaux pour les animations et la décoration ; certaines seront redistribuées par la suite aux associations.

> OK Corral – Dn8 (entre Aubagne et le circuit du Castellet)

> ouvert de 10h à 18h – Parking gratuit, pique-nique autorisé

> Renseignements et billetterie en ligne sur www.okcorral.fr

Le zombie, c’est vous !

Une nouvelle mission pour les 15-77 ans : devenir zombie en l’an 2040 (©VR)

À mi chemin entre un escape game classique et un jeu video en réalité virtuelle, Virtual Room, installée désormais à la Valentine, propose pour Halloween Are we dead ?. Cette nouvelle et troisième expérience est toujours aussi immersive mais plus sombre que les deux précédentes ; elle est d’ailleurs réservée aux joueurs de 15 ans et plus, qui incarneront une équipe morts-vivants en lutte contre des scientifiques décidés à les éradiquer. Alors, ça fait quoi de passer de l’autre côté de la barrière ? À noter que le concept et les contenus sont 100% made in France.

> Are we dead ? Pour équipe de 2 à 4 joueurs, à partir de 15 ans

> Virtual Room – 17, montée Commandant de Robien – Marseille 11e

> Réservation en ligne sur https://marseille.virtual-room.com

Halloween Student Party

Vis ma vie d’étudiant… pendant Halloween

Elles sont programmées un peu partout dans la région. À Salon-de-Provence, ce sera même deux fêtes sur le même thème. En effet, le mercredi 30 puis le jeudi 31, le château de Richebois deviendra peut-être le château de l’épouvante. Quant à Aix-en-Provence, c’est le B.A.BA, fédération d’une vingtaine d’associations étudiantes aixoises, qui organise sa grande soirée Halloween au Hot Brass. Pour rejoindre ce bal des vampires, des navettes feront le trajet gratuitement entre le cours Mirabeau et la discothèque.

The Walking Bass Festival

Serial Killer Edition pour Halloween 2019 aux Docks (©DR)

Comme l’an passé, le festival de l’horreur The Walking Bass dresse son décor aux Docks des Suds. Cette fois, ce sont le plus grands serial killers qui s’y retrouveront pour passer la nuit du 31 octobre, rejoints peut-être par les meilleurs costumes… Au programme des scènes trance, techno et hardstyle sur lesquelles se produiront, entre autres et chacun dans son style, Astrix, Boston 168, Alex Stein, Bliss, Blazy, Brutale ou Vortek’x…

> Jeudi 31 octobre, de 22h à 7h

> Docks des Suds – 12 rue Urbain V – Marseille 2e

> Renseignements sur www.thewalkingbass.fr et prévente sur www.festicket.com

La dernière du rooftop R2

La der de der s’annonce endiablée aux Terrasses du port

C’est avec une soirée Horreur Circus que le Rooftop des Terrasses du port, redécoré pour l’occasion, clôturera sa saison 2019. La danse macabre débutera dès 19h et l’entrée sera gratuite pour ceux et celles qui viennent vraiment déguisés. Mais vraiment… Surprises et food truck dans le thème.