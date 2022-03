Placez ce week-end sous le signe de la liberté : circulez sur la Corniche à vélo ou à pieds, participez aux échanges sur la nage libre au Mucem, déambulez à la biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence ou écoutez de la techno en soutien à l’Ukraine…

[Art] Week-end de lancement pour la biennale d’Aix-en-Provence

La création d’une biennale d’art et de culture est un « cri de vie » pour Sophie Joissains, la maire d’Aix-en-Provence. Échelonné sur quatre temps forts dans l’année au rythme des saisons, l’événement commence ce week-end avec un spectacle vivant du centre international des arts en mouvements (CIAM). Cinq parcours sont disséminés, au gré des envies de chacun, du centre-ville historique aux quartiers. Tous les arts y sont mêlés : de bande-dessinée, à la sculpture, en passant par la performance et musique.

[Sport] Les première rencontres de la nage libre au Mucem

A l’initiative de cette rencontre de 10h à 12h, l’association des « Libres nageurs », présidée par Benjamin Clasen, milite pour transformer le bassin du Mucem en véritable piscine. Pour l’occasion, le Mucem accueillera les militants de la nage en eau libre, les instituions qui gèrent les espaces maritimes (Ville, Métropole…) et les habitants pour une matinée de discussions. Plusieurs sujets seront abordés tels que la démocratisation de l’accès à la mer, l’aménagement des plages, le respect de la réglementation maritime, ou la qualité des eaux…

De 10h à 12 h

Salle Metem

Mucem

[Concert] Une scène techno en soutien à l’Ukraine

Dans l’écrin des jardins du Palais Longchamp, les artistes prendront place samedi à partir de 15h. L’événement « United for Ukraine & all the refugiees » est organisé par 15 festivals (Marsatac, Delta, le Bon Air ou Acontraluz) et acteurs culturels marseillais. Ils reverseront l’intégralité des bénéfices récoltés. Voici quelques noms à l’affiche pour les fins connaisseurs : Abstraxion aka Lion’s Drums, A.L.A.E. (Paradox), Depression Mondaine (Error TPG), DJ Scrap Coco (Maraboutage), Goldie B…

Affiche du concert United for Ukraine au Palais Longchamp (Crédit : D.R)

Tarif : 15€ (gratuit pour -12 ans)

[Balade] La voie est libre revient sur la Corniche pour la 6e fois

Benoit Payan l’avait annoncé deux mois plus tôt : le retour de « La Voie est libre le dimanche 27 mars ». Place donc aux cyclistes et aux marcheurs sur la Corniche Kennedy, de la plage des Catalans au parc Talabot. Adieu la voiture et les scooters. Des food-truck jalonneront le parcours, ainsi que des petits spectacles et des animations gratuites pour tous.

Le parcours de la 5e édition de la Voie est libre ! du 27 mars (Crédit : Ville de Marseille)

[Cinéma] Le festival Aflam est de retour !

Le Festival Aflam fait son retour à Marseille du 24 mars au 3 avril après deux ans d’interruption. La 9e édition, dédiée à valorisation des oeuvres cinématographiques en provenance du Maghreb et du Moyen-Orientest, se déroulera au Mucem, à la Fabulerie, au Polygone étoilé et au Vidéodrome 2. Une offre foisonnante vous sera proposée : des projections, un hommage au cinéaste algérien Merzak Allouache, des cafés-cinés, et autant d’échanges autour des films et du thème de l’histoire mémorielle et de l’héritage du passé.

[Maritime] Les Nauticales se poursuivent à la Ciotat

Profitez encore ce week-end du salon nautique de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Plus de 200 exposants et 500 bateaux à terre et à flot sont présentés sur le salon qui s’achèvera dimanche sur le Port de la Ciotat. Un rendez-vous incontournable de la région pour tous les passionnés de la mer.

