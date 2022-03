C’est un pas de plus pour relier l’Europe à l’Afrique. Depuis le siège d’Aix-Marseille Université, au Palais du Pharo à Marseille (7e), le réseau des universités européennes Civis vient de nouer un partenariat avec six universités africaines : Hassan II (Casablanca, Maroc), Cheikh-Anta-Diop (Sénégal), Witwatersrand (Afrique du Sud), Makerere (Ouganda), Eduardo Mondlane (Mozambique) et Sfax (Tunisie). Une rencontre sur trois jours a précédé la signature qui se déroulait vendredi 11 mars, afin de permettre au réseau d’alumni européens de rencontrer leurs camarades africains.

Le président d’Aix Marseille Université Eric Berton évoque les raisons de cette alliance : « Ce partenariat renforcé de notre université européenne Civis, accompagnée de six universités du continent africain, doit nous permettre de relever les défis globaux qu’affronte le monde. En tant qu’universités européennes, nous avons notre rôle à jouer dans la défense des valeurs humanistes », rappelle-t-il.

Les universités membres de Civis :



– Aix Marseille Université

– Université nationale et capostridienne d’Athènes (Grèce)

– Université de Bucarest (Roumanie)

– Université libre de Bruxelles (Belgique)

– Université autonome de Madrid (Espagne)

– Université Sapienza de Rome (Italie)

– Université de Stockholm (Suède)

– Université de Tubingen (Allemagne)

– Université de Glasgow (Ecosse)

– Université de Salzbourg (Autriche)

Développer des projets en lien avec l’Afrique

Ce partenariat implique trois objectifs énumérés par Eric Berton : d’abord, associer les universités africaines aux programmes développés par les cinq hubs de recherche transdisciplinaires de Civis (santé, villes / territoires et mobilités, numérique, environnement, société) et concevoir des projets en lien avec les enjeux locaux ; ensuite, s’ouvrir à des partenaires non académiques sur le continent africain ; enfin, favoriser la collaboration entre pays africains et pays membres de l’Union européenne sur le plan politique.

Les étudiants du Student Council de Civis ont donné leur point de vue sur le partenariat Europe – Afrique vendredi 11 mars (crédit : Gomet’)

Pour cela, Civis mise sur une valorisation du multilinguisme, la création de synergies et des initiatives de terrain. La volonté affichée d’Aix-Marseille Université, et de ses partenaires Civis, est de créer des « ponts entre régions méditerranéennes et régions africaines ».

