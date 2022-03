A partir du 29 mars, la compagnie Corsica Linea accueillera 1 600 réfugiés Ukrainiens à bord de son plus gros ferry, « Le Méditerranée », amarré sur le quai de la Joliette à Marseille. L’opération est réalisée grâce à un partenariat entre Corsica Linea et la préfecture des Bouches-du-Rhône, et devrait durer deux mois au minimum. Cette opération, dont le coût n’est pas communiqué, est financée par le ministère de l’Intérieur. En parallèle, les collectivités locales s’engagent à faciliter l’intégration des ressortissants ukrainiens sur le territoire.

En plus des 486 cabines immobilisées pour l’hébergement, l’État affirme vouloir « favoriser l’intégration des populations accueillies ». Ce sont les collectivités locales, déjà actives sur le terrain depuis le début de la guerre en Ukraine, qui tenteront d’assumer cette promesse. Dans un communiqué, la préfecture garantit apporter une offre alimentaire aux réfugiés, couplée de moyens pour la scolarisation, la garde des enfants ainsi que la gratuité des transports permise par la Métropole Aix-Marseille-Provence.

De son côté, la Région Sud s’engage à « consolider une offre de formation, d’emploi et d’éducation pour les familles ukrainiennes ». En complément, deux représentants des intérêts des entreprises du territoire, l’Union pour les entreprises (UPE 13) et le Club Top 20 (les plus grandes entreprises du territoire), assurent faire le lien entre les ressortissants ukrainiens et les besoins des entreprises locales.

Dès que @pavillanova m’a fait part de son idée, je suis directement intervenu auprès du Président de la République @EmmanuelMacron, pour faire aboutir ce projet exceptionnel.



Je veux le remercier, ainsi que toutes les équipes de l’Etat réunies autour du Préfet Mirmand 🇫🇷 pic.twitter.com/s4CBoFbGNQ — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) March 23, 2022

Le président de la Région Sud, Renaud Muselier, salue, dans un tweet du 23 mars, le soutien de l’État pour ce projet à l’initiative de Corsica Linea. Baptisée « Med4UA : solidarité pour l’Ukraine », l’opération pourrait doubler en capacité en septembre 2022. Actuellement, l’ONU décompte l’exil de 10 millions d’Ukrainiens (un quart de la population). A ce jour, la France aurait accueilli plus de 26 000 réfugiés.

