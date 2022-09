Share on Facebook

La fin de l’emblématique fête culinaire (mais pas que) Kouss Kouss, la représentation du cosmos dans l’art moderne, des concerts de haute volée et du stand-up : voici nos idées de sorties pour le week-end du 3 et 4 septembre !

Jo Keita au Zoumaï

Jo Keita arrive à Marseille en 2012. Sénégalais, il grandit en Côte d’Ivoire et fait la rencontre en 2018 d’Andrew Sudhibhasilp et le batteur Carl Charrin en 2018 avec qui il formera son trio.

En 2020, sort alors Experience, un album aux multiples influences, à l’image de l’artiste. Le trio, un concentré vibrant et étonnant, plein de talent, sera présent sur la scène de la brasserie Zoumaï pour bien commencer le week-end !

> Plus de détails



Concert à 20h30 sur entrée libre

Brasserie Zoumaï

7 cours Gouffé

13006 Marseille

Des « murmurations » à la Friche

Les Murmurations, comme des « regroupements d’oiseaux en vol, dont les mouvements aléatoires, immédiats à l’échelle de l’individu se propage à l’échelle du groupe », selon la description donnée par Fræme, seront visibles à partir de ce samedi à la Friche.

L’exposition s’en fait l’apologie en réunissant 11 structures collectives de Marseille, des artistes, artisans et jeunes professionnels. Des structures en mouvements mais qui, « capturées » et présentées ensemble, dépeignent le paysage artistique actuel marseillais, ses créations, questionnements, positionnements et leurs influences.

Le vernissage aura lieu samedi 3 septembre à partir de 17h au troisième étage de la Friche.

> Plus de détails

Friche la Belle de Mai

Troisième étage

13003 Marseille

Invisible stream au Conservatoire de Marseille

Raphaël Imbert, saxophoniste et clarinettiste, par ailleurs directeur du Conservatoire de Marseille, invite Jean-Guihen Queyras au violoncelle, Pierre-François Blanchard au piano et Sonny Troupé aux percussions pour Invisible stream. Une création qui mêle les instruments et les sonorités avec l’enjeu de « ne plus parler de vivre-ensemble, mais le vivre, simplement » selon la formule sur le site du conservatoire.

Le spectacle aura lieu samedi 3 septembre à 20h30 dans la cour intérieur du conservatoire.

> Plus de détails

Conservatoire Pierre Barbizet

Palais Carli – 2 place Auguste et François Carli

13001 Marseille

La clôture du festival Kouss.Kouss

À l’occasion de sa clôture, le Festival Kouss Kouss revient sur ce qu’est et représente le couscous pour les différentes populations avec la projection du documentaire Les graines de la dignité. Plat de réception pour les invités ou ingrédient de tous les jours… le couscous est inhérent à la culture culinaire du Maghreb. Réalisé par Habib Ayeb, le couscous est analysé sous l’angle de l’indépendance et de la souveraineté alimentaire, au-delà des imaginaires culturels.



La projection aura lieu le dimanche 4 septembre au cinéma l’Alhambra à 19h.

La projection et le kouss.kouss sont au tarif de 10 euros.

> Plus de détails



Cinéma l’Alhambra

2 rue cinéma

13016 Marseille

Comedy Club au rooftop Ciel

Du stand-up avec une vue imprenable sur la ville de Marseille ? C’est ce que propose le rooftop Ciel, installé au-dessus de l’espace The Babel Community en plein centre de Marseille, ce dimanche, qui invite 5 humoristes de l’équipe Tire sur mon doigt à monter sur scène pour jouer leurs meilleurs sketchs.

L’ouverture se fera en musique à partir de 19h30 et se prolongera jusqu’à 22h pour le stand-up, 23h pour la musique. La bonne idée pour se fendre la poire accompagné d’un cocktail voire d’un bon repas pour un dimanche soir.

Rooftop Ciel

17 rue haxo

13001 Marseille

Modernités cosmiques à la Fondation Vasarely

De 1920 à nos jours, Modernités cosmiques, l’exposition de la Fondation Vasarely construite en partenariat avec le Musée National d’Art Moderne Centre Pompidou, nous propose un voyage astral. Comment, des artistes tels que Jean Dewasne, Max Ernst, Frantisek Kupka, entre autres, se sont emparés de cet « espace inconnu et sans limite » que constituent le cosmos et l’infini grand. Et inversement. Quelles influences ces oeuvres ont pu apporter au modernisme dans l’art ?

> Plus de détails

Exposition visible jusqu’au 16 octobre 2022



Fondation Vasarely

1 avenue Marcel Pagnol

13100 Aix-en-Provence