C’était la première étape du périple marseillais d’Emmanuel Macron. Le chef de l’État est arrivé ce mercredi 1er septembre à 15h30 à l’hôtel de ville de Marseille, sous les huées de quelques contestataires postés derrière les barrières. La zone autour de la mairie avait été bouclée plusieurs heures avant l’arrivée du président, tenant à distance les Marseillais. Pour l’occasion, un important dispositif de sécurité a été mis en place, avec des centaines de policiers répondant aux directives de Frédérique Camilleri, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, présente sur le quai du port.

[Tout chaud] 🔴 @EmmanuelMacron arrive à l’hôtel de ville de #Marseille sous les sifflets de quelques contestataires 👇 pic.twitter.com/wPBgubsHK1 — Gomet’ (@Gometmedia) September 1, 2021

Au cœur de la mairie centrale, Emmanuel Macron, Benoît Payan, Martine Vassal, des maires du département et plusieurs parlementaires ont discuté pendant environ 1 heure 30. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette table ronde où chacun a pu prendre la parole et donner son point de vue sur le fonctionnement des différentes collectivités. Emmanuel Macron a demandé aux intervenants quelles étaient leurs priorités pour le territoire d’Aix-Marseille, et plus globalement pour les Bouches-du-Rhône. Quatre thématiques ressortent particulièrement de cet échange. « Nous avons parlé transports, sécurité et Métropole, en attendant la grande annonce de demain concernant les écoles marseillaises », détaille le député LREM Jean-Marc Zulesi.

Benoît Payan accueille Emmanuel Macron à l’hôtel de ville de Marseille (Crédit Gomet’/JYD)

Emmanuel Macron aurait notamment pointé plusieurs failles du territoires d’Aix-Marseille, tapant du point sur la table concernant le manque de vitesse de certains projets métropolitains. « Le Président a rappelé que les milliards ne suffisent pas, affirme la parlementaire Anne-Laurence Petel (LREM), il faut que tous les élus du territoire aillent au-delà des divisions pour que la Métropole se développe ». Une volonté confirmée par la députée Alexandra Louis (Agir), qui appelle chacun à « prendre ses responsabilités ». Martine Vassal s’est défendue devant la presse une fois l’échange terminé : « Bien sûr qu’il faut qu’on travaille ensemble, nous sommes unanimes là-dessus […] ce qui m’intéresse, ce sont les projets concrets et les résultats », indique-t-elle au micro de Dialogue RCF.

Jean-Luc Mélenchon, présent lui aussi en tant que parlementaire, s’est montré critique sur le déplacement d’Emmanuel Macron à Marseille. « Je ne comprends pas ce que le Président vient faire à ici à part sa campagne électorale », a-t-il lancé devant l’hôtel de ville, reprenant ainsi les critiques de la sénatrice LR Valérie Boyer. Benoît Payan n’a pas encore exprimé le compte-rendu qu’il tire de cette réunion. Le maire de Marseille a tout de même déclaré que l’État et la Ville devaient avancer « main dans la main pour se donner les moyens de faire de Marseille la grande capitale du Sud ».

Florilège de tweets postés par les députés de la majorité présidentielle présents lors de la réunion avec Emmanuel Macron à l’hôtel de ville de Marseille mercredi après-midi :

Ravie d’être aux côtés d’ @EmmanuelMacron pour son déplacement à #Marseille.

Transports, écoles, sécurité, biodiversité, logement feront partie d’un large plan d’investissement pour la deuxième ville de #France. pic.twitter.com/OIKSNHoLuM — Claire Pitollat (@ClairePitollat) September 1, 2021

Bienvenue à #Marseille au Président @EmmanuelMacron. Beaucoup de travail en perspective pour revoir enfin « Marseille en grand ». Vous pouvez compter sur les marseillais! #marseilleengrand #Macron pic.twitter.com/Kn8DF3VqsY — Alexandra Louis (@ALouisDeputee13) September 1, 2021

Très honoré d’accueillir le Président @EmmanuelMacron pour sa visite inédite à #Marseille pic.twitter.com/BWPYodQ7Xx — Saïd Ahamada (@saidahamada) September 1, 2021

Echanges constructifs avec @EmmanuelMacron sur les besoins marseillais et le soutien de l’Etat. Après plusieurs amendements,courriers,échanges, ravie de l’aboutissement imminent de cette volonté: ce n’est qu’en travaillant ensemble,Etat &,Ville, que l’école redeviendra une fierté pic.twitter.com/MKoyySXylu — Cathy RACON BOUZON (@RaconCathy) September 1, 2021

