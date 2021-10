Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Rue St-Ferréol, les anciennes Galeries Lafayette ont laissé place à la nouvelle résidence The Babel Community. Après trois ans de travaux, l'ouverture du site flambant neuf a été rendue possible grâce au partenariat avec la Caisse des dépôts qui mobilise 200 millions d’euros pour développer six résidences de co-living et de co-working en France. Benoît…