Malgré l’accord trouvé avec une partie des salariés jeudi 1er octobre pour la fin de la grève entamée il y a dix jours, la direction de l’usine de pâte à papier de Tarascon Fibre Excellence annonce vendredi matin son dépôt de bilan. « Les services de l’État, mobilisés depuis plusieurs jours autour de la situation de l’entreprise Fibre Excellence à Tarascon, prennent acte de la décision de ses dirigeants de se déclarer en cessation de paiement, et de placer l’entreprise sous la protection du tribunal de commerce », annonce la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un communiqué.

Des milliers de travailleurs de la filière bois menacés

Propriété du groupe canadien Paper Excellence, l’usine de Tarascon emploie 280 personnes et la préfecture indique que l’activité de « milliers de travailleurs de la filière bois » dépend du site. Cette annonce est un véritable coup de tonnerre pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Dans le protocole de fin de grève, la direction indique pourtant « si la production peut reprendre, l’entreprise ne déclare donc pas la cessation de paiements à ce jour au tribunal de commerce comme initialement envisagé », révèle l’AFP qui a pu consulter le document.

L’Etat soutient financièrement l’entreprise le temps de trouver un repreneur

La procédure de redressement judiciaire devrait s’ouvrir la semaine prochaine au tribunal de commerce de Toulouse où se situe le siège social de l’entreprise. « L’État accompagnera financièrement l’entreprise pour lui permettre, sous la protection du tribunal, la recherche d’un repreneur sous un délai raisonnable, et assurer son exploitation sur cette durée », assure la préfecture. Une réunion sera organisée en sous-préfecture d’Arles dans le courant de la semaine prochaine avec les représentants des salariés ainsi que les élus du territoire pour faire le point sur la situation et envisager les prochaines étapes. Il sera notamment question de trouver des solutions de financement du projet de turbine envisagé pour le site, « en lien avec des créditeurs publics comme privés, qui permettrait un approvisionnement en énergie compétitif au service d’un projet de reprise du site », précise la préfecture.

Fibre Excellence est par ailleurs poursuivie en justice pour émission de substances polluantes, et son procès aura lieu le 6 janvier.