L’ancienne usine Ricard, voisine de l’ancien siège de Ste Marthe attendait de nouveaux occupants. Elle qui a vu naître le premier centilitre de boisson anisée, accueillera début avril une trentaine d’artistes émergents dans un espace de 1500 m2 au coeur du quartier. Le projet est initié par l’association Artagon, créée en 2014 à Paris par les directeurs artistiques et commissaires d’exposition, Anna Labouze et Keimis Henni. Ils s’engagent à soutenir les étudiants et les professionnels de l’art dans le lancement de leur carrière. En partenariat avec L’Épopée, le lieu permettra aux futurs résidents de bénéficier d’un terrain de jeu pour apprendre, créer et faire du lien avec les habitants du quartier.

Appel à candidature jusqu’au 4 avril

L’appel à candidatures à résidence s’adresse à tous les jeunes artistes (arts plastiques, photographie, vidéo, son, performance, danse, design, mode, édition, écriture, etc.) en début de carrière de Marseille et de la région Sud. Aucune autre condition, notamment de ressource, de nationalité, d’âge ou de diplôme, n’est requise. Pour tenter sa chance, les artistes peuvent postuler jusqu’au 4 avril : une fois sélectionnés par un comité, ils bénéficieront d’ateliers et d’accompagnements adaptés à leurs besoins pour une durée de 18 mois. Tous les résidents devront s’acquitter d’une cotisation annuelle de 200€ et s’impliquer dans la vie quotidienne et l’aménagement du lieu, qui sera géré par une équipe réduite et avec des moyens restreints.

Artagon veut faire du lien avec les habitants

Soutenu par les fondateurs de L’Épopée et du Ministère de la Culture, le projet Artagon Marseille fait écho à l’approche de l’Épopée, tiers-lieu d’innovation éducative, installé dans les anciens locaux de Ricard, en face de l’usine. Les artistes pourront assister aux ateliers, s’installer dans des bureaux collectifs et bénéficier d’espaces de formation, de production et de programmation. En parallèle, les artistes résidents pourront tisser des liens avec des habitants, en particulier les jeunes ayant une appétence pour l’art, à travers l’organisation régulière de projets participatifs autour de leur pratique. Plus globalement, les jeunes artistes seront amenés à conduire une recherche et une réflexion collective sur l’éducation artistique, le rôle de l’artiste ainsi que la place et le sens de la création dans la société.

Repères :



Du 10 mars au 4 avril 2021 : appel à candidatures pour les premiers artistes

Du 5 au 30 avril 2021 : sélection, entretiens individuels, annonce des résultats et emménagement pour les premiers artistes et lancement de l’appel à candidatures pour les premiers professionnels

Avril-mai-juin 2021 : lancement des autres vagues d’appels à candidatures (artistes et professionnels)

Juillet 2021 : fin de l’installation de l’ensemble des résidents

Fin août 2021 : ouverture officielle d’Artagon Marseille



