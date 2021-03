Une marche revendicative pour une « vraie loi climat » aura lieu dimanche 28 mars à Marseille, Aix-en-Provence et Martigues – et dans la plupart des grandes villes en France.

Ce rassemblement vise à contester la loi « climat et résilience » présentée le 10 février dernier en Conseil des ministres et censée mettre la France sur le bon chemin dans l’optique de lutter contre la crise climatique.

En effet, selon plusieurs collectifs environnementaux, ce projet manque d’ambition et ne tient pas assez compte des 149 propositions émises lors de la Convention citoyenne pour le climat qui s’est réunie entre octobre 2019 et juin 2020.

À Marseille, le rendez-vous, fixé à 14 heures, place Castellane (6e arrondissement) devrait réunir plusieurs milliers de personnes. Sébastien Barles, adjoint au maire en charge de la transition écologique à Marseille, a déclaré sur Twitter qu’il ferait partie du cortège.

Le doute n’est plus permis. Nous nous rapprochons de points de bascule irréversibles.

De la Convention citoyenne au serment des citoyens

La Convention citoyenne pour le climat avait pourtant bien commencé. Cette initiative, proposée par le militant écologiste Cyril Dion à Emmanuel Macron et organisée par le Conseil économique social et environnemental, avait réuni 150 citoyens français tirés au sort afin de répondre aux objectifs posés par la Cop 21. C’est-à-dire de réduire d’au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990). Par le biais d’auditions avec des scientifiques, des spécialistes, ils s’étaient informés sur le sujet. Au terme de neuf mois de concertation, pas moins de 149 mesures ont été proposées par les membres de la convention.

Pourtant, l’Assemblée nationale n’a récupéré qu’un projet amoindri, car la plupart des amendements sont passés à la trappe, jugés irrecevables par la commission spéciale de l’Assemblée. Le débat parlementaire avait également été limité à 45 heures, restreignant ainsi la possibilité de défendre certaines propositions. « La transition écologique exige des investissements qui dépendent de la capacité des acteurs publics et privés à les assumer », s’est défendue début mars cette même commission dans un rapport, ajoutant que « rien n’interdit aux acteurs qui le souhaitent de prendre des initiatives en faveur de l’environnement »…

À ce jour, la loi climat et résilience, jugée insuffisante, compte exactement 69 propositions réparties en six thématiques :

consommer

produire et travailler

se déplacer

se loger

se nourrir

renforcer la protection judiciaire de l’environnement

Greenpeace, Amis de la terre, France nature environnement (FNE), Youth for climate… Et plus de 600 associations et organisations politiques affichent leur mécontentement, leur désaccord avec ce projet et réclament une vraie loi climat pour entamer une transition écologique ambitieuse. « Le projet de loi climat, en l’état, ne nous permet pas de nous mettre sur la bonne voie », dénonce une tribune signée par plus de 230 personnalités politiques dont Yannick Jadot, Olivier Faure ou encore Delphine Batho.

« Les scientifiques (NDRL : le Giec, groupement international de chercheurs sur le climat) demandent 65% de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour garder un monde vivable, a récemment déclaré Arnaud Schwartz, nouveau président de FNE. On estime que le projet de loi permettrait environ une réduction de 10% ».

Déçus et en colère, les membres de la Convention citoyenne pour le climat se sont constitués en association, « les 150 », afin de défendre leurs travaux, et appellent à rejoindre la marche organisée ce dimanche. Ils invitent les citoyens qui se reconnaissent dans leurs revendications à les rejoindre autour d’un « serment des citoyennes et citoyens pour le climat » – en écho au serment du Jeu de paume de 1789.



