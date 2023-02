Share on Facebook

L’opération « Collecte des sapins de Noël », menée chaque année par la Métropole Aix-Marseille Provence, s’est achevée fin janvier. « Cette démarche écoresponsable séduit de plus en plus d’habitants », assure l’institution locale, qui s’appuie sur une une série de chiffres enregistrés en ce début d’année 2023. Au total, en l’espace d’un mois, sur l’ensemble du territoire métropolitain, « 125 tonnes ont été collectées et valorisées, soit environ 41 700 sapins en tout ». Cela représente une augmentation de 27% de “déchets verts” par rapport à l’année précédente (98 tonnes pour 32 700 sapins en 2022).

« La Métropole donne, chaque année, une nouvelle vie aux sapins en les acheminant vers des plateformes de compostage pour, à terme, nourrir les sols. Cette initiative, qui optimise par ailleurs le travail de collecte, s’inscrit dans une démarche vertueuse d’économie circulaire », précise Roland Mouren, le vice-président métropolitain délégué à la valorisation des déchets. À noter que, cette année, 379 sites de dépôts – enclos et déchetteries – étaient à la disposition des habitants aux quatre coins du territoire métropolitain. Soit une hausse, là aussi, de 142 points de collecte par rapport à l’an passé.

