C’est un Renaud Muselier déçu qui a réagi, dimanche soir, à l’annonce des résultats du second tour des municipales à Marseille, qui ont placé le Printemps Marseillais en tête : « je prends acte de ce résultat qui aurait dû être évité. Il ne permet pas de dégager une majorité absolue au conseil municipal » observe le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur.

« A Marseille, le bon sens ne l’a pas emporté et je le regrette », continue-t-il. Le locataire de l’hôtel de Région adopte à la fois la posture du lanceur d’alerte et celle du conciliateur : « depuis des semaines, j’alerte sur la situation politique chaotique de la ville. […] Je demande à tous les élus de mettre leurs rancœurs à la corbeille et de redonner une perspective à Marseille. Je continuerai à fédérer les énergies en tant que Président de Région », conclut-il. Le président de Régions de France a également réagi sur Twitter le lendemain de l’élection, lundi 29 juin, pour appeler une ultime fois au rassemblement, alors que les résultats entre le Printemps Marseillais et LR sont extrêmement serrés, avec une différence de trois sièges au conseil municipal.

À #Marseille, le rassemblement doit être la priorité et il faut dégager une majorité – soit @Vassal2020 peut réussir l’unité, soit quelqu’un doit le faire : seul @lionelrp2020 sort incontestablement vainqueur de ce scrutin ! #Municipales2020 pic.twitter.com/XBpWm7nYrw — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) June 29, 2020

Ailleurs Renaud Muselier se félicite des effets de son « pacte de raison »

Le 22 mai dernier, Renaud Muselier avait appelé à un « pacte de raison » entre les listes de plusieurs candidats à la mairie de Marseille : Martine Vassal (LR), Bruno Gilles (divers droite), Yvon Berland (LREM) et Samia Ghali (divers gauche). Cet appel avait été élargi aux autres villes de la Région. Plus tôt dans la soirée, dimanche 28 juin, le président de la Région Sud Renaud Muselier attribuait à ce « pacte de raison » les victoires de la droite à Briançon, Arles, Allauch, Nice ou encore Gardanne : « Je me permets de revendiquer sans rougir plus de 70% des communes de la région qui s’inscrivent dans la majorité régionale », se réjouissait-il.

