Le ministre délégué en charge des Comptes publics, Olivier Dussopt, s’est rendu lundi 17 mai dans les ateliers d’Onet Technologies dans le 9e arrondissement de Marseille. En présence de la présidente du groupe Onet, Emilie de Lombarès, et du préfet de région, Christophe Mirmand, il a assisté aux premières démonstrations de trois innovations portées par la société française. Les développements proposés adressent le marché de la maintenance des centrales nucléaires. Ils sont financés en partie par le plan de relance déployé par l’État pour soutenir la reprise de l’économie française.

Onet, groupe familial français depuis 160 ans, est un acteur international des métiers de l’ingénierie et des services (propreté, sécurité, accueil, logistique, nucléaire, intérim…). Une offre large qui permet à l’entreprise de réaliser un chiffre d’affaires de deux milliards d’euros. La société compte 71 000 collaborateurs, 23 000 clients et 400 antennes, en France et dans le monde. Onet Technologies est une filiale du groupe Onet. Elle est spécialisée dans l’ingénierie, la maintenance des réacteurs et le traitements des déchets nucléaires. Avec 30 implantations en France, cette branche compte à elle seule 3000 collaborateurs.

Les trois projets conçus par Onet Technologies nécessitent un investissement de cinq millions d’euros, et trois ans de développement. L’entreprise avait remporté en novembre 2020 l’appel à projets « modernisation industrielle », lancé par l’État dans le cadre du plan « France Relance ». Un plan qui financera près de 25% du coût total du dispositif imaginé par l’entreprise marseillaise, soit environ 1,5 million d’euros.

« Faire en sorte que l’économie de demain, soit plus compétitive que celle d’aujourd’hui ». Olivier Dussopt en est convaincu, la modernisation et la transformation du secteur de l’énergie est bien au cœur de la relance car l’économie de demain « plus forte mais aussi différente.»

Le ministre des Comptes public se félicite de la pertinence des applications proposées par Onet technologies. « Je suis très heureux que l’État finance cette entreprise française », déclare-t-il. Selon Olivier Dussopt, « le nucléaire est une filière importante pour l’industrie de notre pays […] le parc nucléaire doit absolument être maintenu ».