L’outlet à ciel ouvert situé à Miramas, annonce sa toute première braderie d’hiver les 23 et 24 février prochains. À la suite du succès rencontré par son édition estivale, cet événement promet deux jours de « bons plans » avec des remises allant jusqu’à -50% sur une sélection d’articles déjà à prix réduit.

Les visiteurs auront ainsi la possibilité de profiter de réductions avantageuses sur une importante gamme de produits de mode et accessoires pour toute la famille, ainsi que sur des marques de sport parfaitement adaptées pour les prochaines vacances d’hiver. Une sélection ciblée et qualitative d’équipement pour la maison sera également disponible.

Avec ses 110 boutiques, le Village de marques offre un cadre préservé et convivial pour une expérience shopping pratique et agréable. Le centre sera ouvert de 10h à 20h afin d’accueillir les visiteurs désireux de dénicher des affaires intéressantes dans une atmosphère provençale et détendue.

En savoir plus :



Le site du centre McArthurGlen Provence

