La Ville de Martigues, à travers son service biodiversité, Espaces Naturels et Littoral, annonce une nouvelle campagne de surveillance environnementale concernant la micro-algue Ostréopsis Ovata. Cette initiative est menée en collaboration avec l’Agence régionale de santé et cible spécifiquement les plages de la façade méditerranéenne.

L’objectif principal de cette campagne est de surveiller la présence de l’Ostréopsis Ovata, une micro-algue dont la prolifération peut avoir des conséquences sur la santé humaine et l’écosystème marin. Les sites de baignade de la plage St Estève (Frioul-Marseille) et de la plage Cap Rousset (Carry-Le-Rouet) ont été choisis pour des prélèvements hebdomadaires tout au long des mois de juillet et août 2024.

Les analyses consisteront à détecter la présence de cette micro-algue et à évaluer les risques potentiels. Les prélèvements d’eau seront réalisés par des équipes spécialisées qui veilleront à respecter des protocoles rigoureux afin de garantir des résultats fiables et représentatifs.

En complément des analyses, une démarche de sensibilisation a été initiée auprès des personnels des postes de secours des communes concernées, y compris Martigues. Ces personnels seront formés pour reconnaître les signes de prolifération de l’Ostréopsis Ovata et savoir comment réagir en cas de signalement de cas suspects.

L’Ostréopsis Ovata, bien que microscopique, peut provoquer des effets notables sur la santé humaine, tels que des irritations cutanées, des troubles respiratoires et des symptômes pseudo-grippaux lorsqu’elle est en forte concentration. Elle affecte également la faune marine, perturbant l’équilibre écologique des zones contaminées.

