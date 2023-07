Lors de la deuxième édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces, le promoteur immobilier engagé Redman et l’école La Plateforme ont co-animé un atelier inspiré du design fiction pour imaginer des solutions de mobilités décarbonées à l’échelle du campus Omnes Education, porté par Redman, qui ouvrira ses portes en 2026 sur la Zac St-Charles d’Euromediterranée à Marseille.



Les participants étaient invités à co-construire des solutions de mobilités et imaginer l’impact sur la régénération du quartier et sa qualité de vie. Leur restitution est proposée sous forme d’articles de presse que nous vous présentons toute la semaine sur le site de Gomet’.

Les lois de décentralisation de 2014 qui avaient modifié le paysage de la régie et de l’organisation des transports sur le territoire métropolitain, ont été amendées en 2024 et ont permis la création d’une entité unique de régie de l’ensemble des transports et mobilités sur le territoire. Finis les clivages et conflits d’intérêt entre la Métropole et la Ville de Marseille, cette avancée politique a permis d’accélérer l’aménagement et la création de services visant à favoriser les mobilités douces.

Quelques initiatives remarquables ont vu le jour ces trois dernières années, notamment au sein du Campus Omnes à la Porte d’Aix, qui fête ses un an. Nous nous sommes rendus sur place et avons participé à un atelier collaboratif de réparation de vélos et trottinettes au Repair’Café qui a trouvé sa place à l’entrée du Campus au croisement de la rue Camille Pelletan et de l’avenue du Général Leclerc. Ouvert aux habitant.es du quartier comme aux étudiant.es du campus, cet endroit très convivial permet la rencontre et le partage d’expériences entre pratiquant.es de la mobilité douce.

Pour Fatima, habitante du quartier d’une cinquantaine d’année, le Repair Café a été l’occasion d’être formée à la pratique du vélo en milieu urbain : « avant je n’osais pas faire du vélo en ville, je n’en faisais qu’à la campagne, et grâce aux ateliers hebdomadaires de mise en selle, j’ai pris confiance en moi. En plus, avec l’aménagement du Campus et de l’école d’architecture ces dernières années dans le quartier, une voie verte a été mise en place depuis la gare Saint Charles, en évitant le boulevard Camille Pelletan et qui permet de récupérer le tram à la Joliette. Tout ça fait qu’aujourd’hui je peux me rendre au travail à vélo et en tram, en toute sécurité. »

Autres aménagements remarquables, en partenariat avec la SNCF, cette nouvelle régie a installé des conteneurs aménagés en parking à vélo sécurisés autour de la gare Saint Charles à la place de stationnement automobiles et la RTM a développé un nouveau service de bus navette dédié aux cyclistes qui leur permet de traverser la ville sur de longues distance avec leurs vélos.

Futur projet annoncé, celui de la mise en place de vélobus modulables à assistance électrique, d’ici deux ans en centre ville. À Marseille, ça bouge !

Article rédigé par Clément Verdet, Matthieu Ducamp, Lucie Domingo et Martin Dellinger.