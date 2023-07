Rendez-vous estival très attendu des cinéphiles et des professionnels du cinéma, le FID Marseille, le Festival international du cinéma de Marseille, revient pour une 34e édition. Du 4 au 7 juillet, le FIDMarseille, investit l’Artplexe Canebière, la Bibliothèque l’Alcazar, La Baleine, Le Mucem, les Variétés, le Vidéodrome 2, et d’autres lieux emblématiques de la cité phocéenne comme le Théâtre Sylvain qui accueillera, comme à l’accoutumée, la soirée d’ouverture, mardi 4 juillet à partir de 20h.



Au menu de ce nouvel opus : 106 films à l’affiche, représentant 35 pays, répartis dans cinq couloirs compétitifs, et autres sections du festival, y compris la programmation jeune public, mais aussi une rétrospective intégrale du réalisateur américain Whit Stillman, un hommage au cinéaste Paul Vecchiali et un focus sur la plasticienne et vidéaste Laure Prouvost. Le tout agrémenté d’échanges avec une pléiade d’invité.e.s (cinéastes, artistes, écrivains ..), sans oublier les rencontres professionnelles du FidLab (plateforme de coproduction internationale) et du FidCampus (résidence pour les jeunes réalisateurs venus

du monde entier).

Fid Marseille : un festival défricheur de talents

Du documentaire à la fiction, en passant par des films d’artiste, le FID tient sa singularité dans la valorisation des oeuvres cinématographiques dans ses formes les plus innovantes et les plus exigeantes. « Cette année encore, la compétition Premier Film est d’une manière générale, les films réalisés par de jeunes cinéastes sont au coeur du festival et de son ambition » soulignent les organisateurs dans leur communiqué.

C’est pourquoi, on ne s’étonnera pas de découvrir, parmi les 45 films en compétition, pour la plupart en première mondiale, un florilège de jeunes auteur.rices aux côtés de cinéastes plus expérimenté.e.s, en compétition internationale, à l’instar de l’argentine Maria Aparicio (Las cosas indefinidas), Selma Doborac (De Facto), Kahled Abdulwahed, (Background), cinéaste d’origine syrienne, Wendelien van Oldenborgh, (Of Girls), artiste néerlandaise, ou dans la compétition française Maxime Martinot (Le Sentier des Aphodèles), Elisabeth Perceval & Nicolas Klotz (Nouveau Monde ! ) : des fidèles du FID.

Coup de projecteur sur deux cinéastes et une artiste : Still Whitman, Paul Vecchiali et Laure

Prouvost

Cette année les festivaliers du FID auront tout le loisir de se pencher sur les oeuvres de trois figures emblématiques de la scène artistique, aux univers très différents. À commencer par le cinéaste américain Still Whitman.Connu pour ses comédies de moeurs au ton sophistiqué (Métropolitan, Barcelone), le réalisateur new-yorkais s’est imposé en cinq films comme le prince de la comédie américaine contemporaine. Ce noble héritier de la comédie hollywoodienne des années 30-40, viendra présenter en personne la rétrospective et la carte blanche qui lui sont dédiées ainsi qu’une masterclass. Présent tout au long de ces journées, Still Whitman ouvrira les festivités, mardi 4 juillet au Théâtre Sylvain avec la projection de son long-métrage “Damsels in distress” (Demoiselles en détresse) : le portrait d’un groupe d’étudiantes, obsédées par la mode, l’hygiène et la danse avec Greta Gerwig et Adam Brody.

Damsels in Distress

Autre cinéaste qui sera mis à l’honneur, Paul Vecchiali, disparu en janvier dernier. Auteur prolifique avec soixante-dix films à son actif, ce cinéaste frondeur, également producteur et écrivain français, a marqué par son audace et son indépendance tout un pan d’une génération, en abordant des sujets tabous pour l’époque, comme la sexualité, le sida, la peine de mort ou la religion. Le festival célèbrera l’esprit toujours vivant de Paul Vecchiali et de son héritage cinématographique à travers sept films phare.

PAUL VECCHIALI

Enfin, dans un tout autre registre, la plasticienne et vidéaste française Laure Prouvost, sera mise à l’honneur du Fid Marseille. Figure majeure de la scène contemporaine internationale, lauréate du Turner Prize en 2013, et artiste invitée au pavillon français de la Biennale de Venise en 2019, Laure Provost est connue pour ses installations immersives qui mêlent film, sculpture, tapisserie, performance et langage. Son oeuvre protéiforme, traversée depuis ses débuts par l’image en mouvement fera l’objet d’un programme en quatre parties présenté pour la première fois au FID. Par ailleurs, en écho à ce programme, un ensemble des

oeuvres vidéo de l’artiste sera également présenté au Soma, centre d’art hybride, dans le quartier de La Plaine. De quoi combler les visiteurs férus d’art contemporain et les cinéphiles curieux.

Autres Joyaux : des pépites à découvrir

Dans Autres Joyaux, section non-compétitive qui présente différentes thématiques, on y découvrira quelques pépites du cinéma, notamment deux films présentés en séance spéciale en mai dernier au Festival de Cannes : Drôles de guerres, le dernier geste cinématographique de Jean-Luc Godard, réalisé quelques mois avant sa disparition, et Man in Black de Wang Bing, un portrait bouleversant du compositeur chinois Wang Xilin aujourd’hui réfugié en Allemagne. Signalons également une oeuvre rarement diffusée, Diaries (en version restaurée), de l’américain Ed Pincus, pionnier du cinéma direct.



Nouveau au Fid Marseille ! Les Rencontres du Forum

Cette année, outre les débats quotidiens dans les salles, le FID inaugure un nouveau rendez-vous avec le public et les professionnels du secteur, afin d’échanger sur des thématiques qui font écho au festival, telles que : “Faire un premier film: récits de cinéastes et rôle des festivals” ou encore “Les mille vies de Paul Vecchiali : retour sur son oeuvre en compagnie de ses collaborateurs,”Filmer autrement : la nouvelle vitalité de la scène marseillaise, collectifs, réseaux, solidarité”, et enfin “Fabriquer l’image au cinéma : partie pris esthétiques et choix techniques”. Des rencontres qui s’annoncent d’ores et déjà passionnantes au regard de la qualité des personnalités annoncées : cinéastes, acteur.rices, producteur.rices, technicien.nes du cinéma, acteur.rices culturel.les (du 5 au 8 juillet, de 16h à 17h 30, à la Brasserie Blum)



Un programme sémillant attend donc le public amoureux du grand écran, libre de l’arpenter au gré de ses passions …

