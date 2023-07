L’entreprise Helion hydrogen power, filiale d’Alstom depuis 2021, a lancé les travaux de la construction de son usine de fabrication de piles à combustibles sur 2 200 m2 à Aix-en-Provence, sur la zone du plan d’Aillane. A partir de fin 2024, l’usine devrait produire 30 MW par an, correspondant à la fabrication d’une pile à combustible par jour.

Avec ce futur site, Helion en profite pour rassembler ses salariés aujourd’hui dispersés entre Aix et Vitrolles. Lors de sa mise en activité en 2024, plus de 100 personnes se répartiront entre les 1 500 m2 d’ateliers de production et les 700 m2 de bureaux du centre de développement. Les équipes de R&D devront travailler et déployer les sixièmes et septièmes générations de piles à combustibles.

« Notre mégafactory nous place parmi les leaders mondiaux des concepteurs et fabricants de piles hydrogène de forte puissance. Elle permettra de créer des conditions de travail attrayantes et soutiendra notre plan d’embauche ambitieux. Grâce à notre ligne de production automatisée et digitale, nous répondons pleinement aux objectifs stratégiques du groupe et sommes impatients de la présenter à nos clients », se réjouit Vincent Mahéo, président d’Helion hydrogen power.

Helion hydrogen power : décarbonner la mobilité lourde

Helion cible plutôt le marché de la mobilité lourde pour décarbonner le transport ferroviaire et maritime. Sa nouvelle ligne de production automatisée dont les machines seront interconnectées – allant de l’assemblage de la membrane jusqu’au module complet – permettra de standardiser la fabrication de pile à combustible. Ces piles servent à produire ensuite de l’électricité propre et serviront notamment à mettre sur le marché le train à hydrogène d’Alstom en 2025.

