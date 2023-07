Le président de la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence, Jean-Luc Chauvin, accompagné pour l’occasion d’Alain Di Crescenzo, président de CCI France, s’est rendu lundi 3 juillet après-midi à la rencontre des commerçants du centre-ville de Marseille pour apporter son soutien aux victimes des attaques de pilleurs. Entre « dégoût » et « révolte », le président Jean-Luc Chauvin a souligné ce nouveau « coup dur » qui touche les commerçants « trois jours après le début des soldes » et après cinq ans de crises multiples (gilets jaunes, Covid, coût de l’énergie). « La situation est calme. Rien à signaler. »

Des mesures d’urgence ont été prises avec une aide immédiate de 10 00 euros, un fonds de soutien de 10 millions accordés par la Région Sud et la Métropole ainsi qu’une aide de deux millions apportée par la Ville de Marseille.

Cellule d’urgence réactivée, SMS « alerte CCIAMP » en temps réel en lien avec le PC de Police, procédure de plainte simplifiée, médiation avec les assureurs, les banques, mobilisation des avocats, prise de position et porte-parole médiatique des commerçants impactés par les émeutes… la CCIAMP a multiplié les initiatives dès jeudi soir au chevet d’un commerce local pris en otage.

Les actions a été engagée par la CCI AMP



Un numéro d’urgence actif même le week-end au 04 91 39 34 79.

Les conseillers de la CCIAMP déployés sur le terrain auprès des commerçants pour participer au recensement des commerces touchés, aider à la mise en sécurité des commerces et aux dépôts de plaintes.

Mise en place d’un coupe-file pour les commerçants au commissariat de Noailles pour effectuer plus rapidement les démarches administratives.

Médiation avec les syndicats des assureurs pour une première évaluation de l’impact économique et négocier des conditions facilitées de prise en charge des commerçants.

Ordre des Avocats mobilisé dans la Cellule Urgence commerce pour aider les commerçants à décrypter leurs contrats d’assurance.

Mise en place d’une cellule de soutien psychologique en lien avec CCI France via le dispositif national APESA.

Selon la CCI AMP, 400 commerces ont été victimes de pillages et de dégradations. Le montant global du préjudice est évalué selon les premières estimations des assureurs à 100 millions d’euros selon Jean-Luc Chauvin. Au niveau national, le Medef évoque le milliard d’euros.

Lien utile :



[Sécurité] Le centre-ville sous contrôle en début de soirée à Marseille