Météo France place le département des Bouches-du-Rhône en vigilance Orange orages et pluie-inondation pour la soirée du dimanche 9 juin, à partir de 17 h, relevant ainsi d’un cran sa première alerte.

Le dernier bulletin de Météo France fait été de nombreuses cellules orageuses en cours, avec notamment une forte activité dans le secteur de l’étang de Berre (d’Istres jusqu’à Aix-en-Provence), et de nombreux impacts de foudre et fortes intensités pluvieuses observées.

Fortes pluies, grêle et rafales de vent

Localement 15 à plus de 30 mm ont été relevés dans l’Hérault et les Bouches-du-Rhône, avec des intensités pour l’instant modérées à fortes. Toutefois, les cumuls locaux pourraient atteindre 70 à 100 mm en deux ou trois heures, notamment dans une grande part des Bouches-du-Rhône, puis du Vaucluse et du nord gardois, avec des intensités de vent atteignant entre 30 et 40 mm/h. Ces orages peuvent aussi être accompagnés de grêle de 2 à 3 cm et de rafales de vent jusqu’à 70 km/h.