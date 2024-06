Share on Facebook

Un voyage en Scandinavie ou plus précisément en Norvège est très intéressant si l’on veut étudier les aménagements pour les personnes porteuses de handicap de toute nature. En particulier si on observe une zone d’aménagement à fort trafic touristique.

Aire de stationnement en Norvège au pied du Cap Nord avec des rampes d’accès pour tous (Crédit Hervé Bourdon)

Hervé, souffrant lui-même d’un handicap moteur, partage son expérience unique et des conseils précieux pour explorer cette région nordique avec facilité et plaisir. A tout juste 100 km du terme de son périple, un nouveau témoignage inspirant. merci et bravo #Valvertontheroad !

En savoir plus :

Les précédentes chroniques d’Hervé Bourdon à retrouver dans son carnet de bord partagé avec les lecteurs de Gomet’

Participez à la cagnotte : De Marseille au Cap Nord en vélo solo, je roule pour l’inclusion