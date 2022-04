Lors du second tour de l’élection présidentielle qui se déroule ce dimanche 24 avril, la Ville de Marseille annonce une nouvelle mobilisation pour garantir le bon déroulement du scrutin.

« Afin d’assurer la bonne tenue des bureaux de vote, l’ensemble des conseillers municipaux et d’arrondissements a été mobilisé selon leurs obligations de mandat. La Mairie a également lancé un large appel à volontaires auprès des agents municipaux, mais aussi du Bataillon de marins-pompiers de Marseille, du CCAS et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, du Département et de la Région » explique la mairie.



Au total, selon la Ville, ce sont 1 900 fonctionnaires préalablement formés par la Ville de Marseille, dont 1 200 agents de la Ville de Marseille, qui « viendront renforcer les effectifs de bénévoles lors du second tour de cette élection. »

Vote lors du 1er tour de l’élection présidentielle 2022 (Crédit Gomet’JRG)

Dispositif de prévention face au Covid

Comme partout en France au premier tour le 10 avril lors du 1er tour, des mesures particulières sont mises en place pour respecter les gestes barrières pour se prémunir du Covid. Ainsi « un dispositif de régulation des entrées et sorties sera mis en place au sein de chaque bureau de vote aménagé pour favoriser le respect des règles de distanciation sociale recommandées par l’État. Des masques et du gel hydroalcoolique seront mis à disposition des électeurs. Tous les locaux, dans lesquels seront implantés les bureaux de vote, feront l’objet d’un nettoyage préalable. » Les 481 bureaux de vote de la ville sont ouverts ce dimanche de 8h à 20h.

