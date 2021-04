Ce week-end, Gomet’ met à l’honneur la culture dans la métropole : le Festival de Bande dessinée & Arts associés d’Aix-en-Provence et une exposition du Mucem présentée en ligne. Go !

Les Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence

Les Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence investissent chaque année les rues, murs, musées de la ville pour deux mois avec son Festival de Bande dessinée & Arts associés.

À la fois discipline à part entière et medium ouvert sur les autres disciplines de l’art, la bande dessinée est un moyen d’expression qui permet de faire le pont notamment avec d’autres arts graphiques.

Une séance de cinéma en plein air

L’exposition Ciné-Club de Simon Roussin propose une séance de cinéma sous forme d’exposition : l’auteur présente des scènes de films, des chefs d’oeuvres du cinéma qui l’ont marqué. Une sélection de 20 films, sous forme de d’affiches grand format sur les murs des cinémas le Cézanne et le Mazarin. Plus de détails.



Crédit : Simon Roussin, auteur.

Des films revisités sur les colonnes Morris

Entre dessins et textes, copiages, collages et extraits de chansons populaires, Stéphane Trapier revisite 12 films à sa sauce. Vous pourrez croiser Batman & Robin, Frankenstein ou encore Tarzan.

La série d’images est à retrouver sur les 12 colonnes Morris, dans le centre d’Aix-en-Provence jusqu’au 5 mai 2021.

Plus de détails.





Crédit : Stéphane Trapier.

Les sucettes et seniors Decaux investis

Le label Botanike Komiks produit des récits courts, poétiques, humoristiques, grinçants qui visent à interroger notre réalité.

Créé pour l’occasion, une série d’images où « l’album cartonné apparait comme un livre divin dont sa lumière et sa lecture pourrait nous sauver de tout… « , selon le communiqué, est à retrouver sur les sucettes Decaux de la ville jusqu’au 5 mai 2021. Crédit : Botanike Komiks.

L’illustrateur et affichiste Marco Toxico, quant à lui, avec son univers pop et corrosif met à l’honneur le festival des personnages emblématiques du comics, qu’il revisite pour leur rendre hommage.

Ses figures sont à retrouver sur les seniors Decaux du 26 avril au 9 mai 2021.



Crédit : Marco Toxico.

Déflagrations : une exposition et une émission proposée par le Mucem

Le Mucem vous fait découvrir l’exposition Déflagrations. Dessins d’enfants et violences de masse au travers de l’émission Mucem : le direct. Dimanche 25 avril à 19h, retrouvez en direct sur Youtube et Facebook le journaliste Stéphane Stasi entouré du commissaire de l’exposition Zérane S. Girardeau pour une visite découverte, Enki Bilal, artiste associé à l’exposition et Céline Schmitt, porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés aux Nations unies en France.

Plus de détails ici et ici.