L’heure des comptes a sonné. Ultime assemblée plénière de la Région Sud pour le premier mandat de Renaud Muselier (LR). L’occasion pour le natif de Marseille de dresser le bilan de ces quatre dernières années – quatre seulement puisque Renaud Muselier a repris le flambeau en mai 2017 après la démission de Christian Estrosi qui l’a remplacé en tant que président délégué. 12,5 milliards d’euros de fonds régionaux votés au cours du mandat passé, auxquels sont venus s’ajouter quelques créances européennes. « J’ai mis un râteau là-haut et je ramène tout ce que je peux, se vantait encore vendredi dernier celui qui se présente comme le « spécialiste des fonds européens ». Renaud Muselier se projette : « On a déjà ramené 4,6 milliards de l’Europe, j’en vise dix ». L’actuel président de la Région, qui ne s’est toujours pas présenté pour les élections de juin prochain, à jusqu’au 17 mai pour déposer une candidature officielle.

Une feuille de route placée sous le signe de la « croissance verte »

Le plan climat régional « Une Cop d’avance » a fait du chemin depuis son lancement. Initié en 2017, ce projet vise à « faire de la Région Sud un territoire exemplaire en matière d’environnement, le moteur des accords sur le climat », rappelle la Région sur son site internet. Ces dernières années, Renaud Muselier affirme notamment avoir agrandi le parc automobile électrique (+132% entre 2017 et 2019). Il certifie également une baisse drastique du nombre de personnes exposées aux dépassements limites des particules fines (-70% depuis 2017). Ce n’est donc pas un hasard si ce plan climat, nouveau fer de lance de la Région, est mentionné dans huit des 38 rapports à l’ordre du jour (à retrouver page suivante). Parmi les différentes mesures soumises au vote ce vendredi 23 avril, on retrouve notamment :

Lancement du nouveau plan climat régional « Gardons une Cop d’avance »

La mise en œuvre du fonds « RESPIR » soutenu par l’office national des forêts (ONF) : plantations et travaux de sylviculture en région

Un nouveau dispositif d’énergie renouvelable géothermie/thalassothermie dans le cadre du plan climat

Un accord sur l’hydraulique agricole entre la Région Sud et la Chambre régionale d’agriculture (CRA) sur la période 2021-2023

Validation du Plan de gestion de la Réserve naturelle régionale des Partias

Et si Renaud Muselier se sent pousser des ailes vertes, c’est qu’il en a les moyens. Souvenez-vous, c’était le 5 janvier dernier. Le président de la Région Sud et le Premier ministre Jean Castex signaient le contrat d’avenir État-Région 2021-2027. « Sur les 5,1 milliards d’euros du contrat d’avenir, il y en a 1,6 dédiés à l’environnement », rappelait vendredi Renaud Muselier. Une volonté de répondre à l’urgence climatique qui devrait occuper une place de choix dans le programme du candidat encore non-déclaré des Républicains.