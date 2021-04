À Marseille, « Émergence(s) », l’association d’animation du plan local d’insertion à l’emploi (Plie), prépare le rebond post-Covid. Après avoir résisté pendant plus d’un an en suggérant des formations adaptées et personnalisées aux demandeurs d’emploi marseillais, le centre propose désormais des dispositifs d’insertion professionnelle en phase avec les récentes mutations du marché sur notre territoire.

Quelles sont les tendances du marché ? Quels sont les métiers porteurs et ceux propices au rebond de l’emploi à Marseille ? Ces questions, nous les avons posées à Marion Bareille et Jean-Christophe Barusseau, respectivement présidente et directeur du Plie MPC. Jeudi 15 avril, à la Coque (2e arrondissement), ils nous ont indiqué vers quels secteurs les Marseillais doivent désormais se tourner, un an après le début de la crise sanitaire. « C’est le rôle du Plie, assure Marion Bareille, accompagner les demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail ».

Selon Marion Bareille, plusieurs secteurs recrutent toujours à Marseille malgré la pandémie. « Les métiers de l’artisanat sont créateurs d’emploi, tout comme le milieu de la santé », indique la présidente du Plie MPC. Mais ce n’est pas tout ! « Des filières de pointe comme l’aéronautique ou le numérique » peuvent elles aussi offrir une stabilité aux demandeurs d’emploi. Quant au fameux rebond, il devrait permettre, en sortie de crise, au service à la personne, à la restauration ou encore à l’hôtellerie de recruter massivement sur notre territoire. En revanche, pour les autres secteurs, qui constituent la grande majorité du marché, la plaie est encore loin de cicatriser…

Situation de l’emploi en 2021 : 103 000 demandeurs d’emploi à Marseille

Devant notre micro, Jean-Christophe Barusseau évoque un « effet ciseau » de l’emploi à Marseille. D’un côté, le nombre de demandeurs d’emploi et de celui des bénéficiaires du RSA augmentent, mais d’un autre côté, les opportunités diminuent de manière assez drastique. « On peut faire ce que l’on veut en termes d’accompagnement, aussi performant soit-il, lorsqu’il n’y a pas d’emploi, il n’y a pas d’emploi », déplore le directeur du Plie MPC. Du jamais vu depuis la création du centre en 1994.

103 000 demandeurs d’emploi à Marseille (+3%) dont 51 000 de longue durée (+9.5%)

59 000 bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) à Marseille en janvier (+8%)

– 50% environ de CDD et CDI signés sur un an à Marseille

80% des entreprises marseillaise ont abandonné l’idée d’un retour à la normale de leurs activités d’ici la rentrée de septembre

Jean-Christophe Barusseau, directeur du Plie MPC (Crédit : RL)

Jean-Christophe Barusseau, de nature optimiste, rappelle que « même si nos résultats en termes de sorties à l’emploi durable sont en baisse (ndlr : 403 personnes concernées en 2020 contre près de 500 en 2019), certains ont su saisir ces opportunités ». Avant la crise sanitaire, Émergence(s) Plie Marseille Provence Centre (MPC) comptait 2400 adhérents. Aujourd’hui, plus de 3000 demandeurs d’emploi suivent les formations du centre marseillais. Un chiffre qui devrait encore augmenter d’ici la rentrée prochaine. « En période de crise, il convient d’inventer de nouvelles solutions, explique le directeur du Plie MPC. Nous ne pouvons pas demander aux demandeurs d’emploi que nous accompagnons d’être agiles, tenaces… Si nous-mêmes nous ne le sommes pas ».

