Le second tour des élections municipales aura lieu samedi 28 juin (si tout va bien). C’est désormais officiel depuis le 22 mai, date à laquelle Edouard Philippe en a finalement fait l’annonce. Il s’ouvre donc un mois d’une campagne d’entre-deux-tours inédite, dont la première étape résidera dans le dépôt des listes. Marseille et 27 autres communes du département devraient donc enfin connaître le nom de son premier édile d’ici la mi-juillet.

Dépôt des listes à réaliser avant le 2 juin 18h

En temps normal, dans une élection municipale à deux tours, le dépôt des listes de second tour s’effectue le mardi suivant la tenue du premier vote. Ce qui laisse 48 heures aux candidats pour négocier fusions entre listes ou retraits, dans une course contre-la-montre effrénée. Cette année, la crise du coronavirus a complément changé la donne. Le Parlement a entériné un dépôt de listes de second tour en préfecture fixé au mardi 2 juin (18 heures). Ainsi, les candidats bénéficient d’une dizaine de jours pour négocier entre eux, et pourront faire campagne pendant plus de trois semaines – une situation inédite sous la Ve République.

Les communes concernées par un second tour dans les Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Allauch, Arles, Aubagne, Beaurecueil, Cabriès, Carry-Le-Rouet, Gardanne, Gréasque, Jouques, La Ciotat; La Penne-sur-Huveaune, Lamanon, Lambesc, Le Tholonet, Les Pennes-Mirabeau, Marseille, Orgon, Peypin, Plan-de-Cuques, Rognes, Roquefort-la-Bédoule, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Mitre-Les-Remparts, Saint-Rémy-de-Provence, Trets, Tarascon, Velaux

Retrait et fusion des listes : les règles

L’élection municipale est un scrutin majoritaire à deux tours. Ce qui signifie que pour être élu, le candidat vainqueur doit obtenir lors du second tour plus de voix que ses concurrents directs. Le code électoral prévoit que toute liste ayant obtenu au moins 10 % des suffrages lors du premier tour puisse se maintenir. Ainsi, il est possible d’avoir un second tour mettant aux prises trois, quatre, cinq voire plus de candidats.

Quant aux listes ayant obtenu plus de 5 % des voix lors du premier tour, elles sont autorisées à fusionner avec l’une des listes ayant obtenu plus de 10 %. Toutefois, quel que soit leur score, tous les candidats sont également autorisés à retirer leur liste après le premier tour. C’est par exemple le choix fait par certains candidats à Marseille pour faire barrage au Rassemblement national (RN).

Le vote par secteur, spécificité marseillaise

De par leur poids démographique, Paris, Lyon et Marseille possèdent la particularité d’avoir une élection municipale par secteur. A Marseille, un secteur se compose de deux arrondissements. L’électeur vote donc pour le maire du secteur où il vit. Selon la population abritée, chaque secteur envoie un nombre plus ou moins important de conseillers municipaux à la mairie centrale. Ainsi, le secteur 13-14 comprend-il 16 conseillers municipaux, contre seulement 8 pour le secteur 2-3, moins peuplé. Au total, le conseil municipal de Marseille compte 101 membres.

Secteur et arrondissement Ier (1er et 7e) IIe (2e et 3e) IIIe (4e et 5e) IVe (6e et 8e) Ve (9e et 10e) VIe (11e et 12e) VIIe (13e et 14e) VIIIe (15e et 16e) Total Conseillers municipaux 11 8 11 15 15 13 16 12 101 Nombre de conseillers municipaux par secteurs

La liste qui gagne une mairie de secteur se voit octroyer une prime automatique de 50 % des sièges des conseillers municipaux envoyés à la mairie centrale. Les 50 % de sièges restants sont attribués à la proportionnelle des scores obtenus par chaque candidat lors du second tour. Ainsi, sur les 16 sièges dévolus au 13-14 par exemple, la liste gagnante se voit automatiquement octroyer 8 sièges municipaux à la mairie centrale. Prenons l’exemple d’un face-à-face gagné par 51 % des voix contre 49 % à la liste concurrente. En vertu de la proportionnelle, la liste élue gagne 4 nouveaux sièges soit 12 sièges, contre 4 pour la liste battue.

L’élection du maire de Marseille : le troisième tour de scrutin

Ainsi, les électeurs marseillais ne votent pas directement pour le maire de la ville. Dans la cité phocéenne, une fois les 101 conseillers municipaux élus, c’est en effet le premier conseil municipal qui donne lieu à l’élection du maire de Marseille. Celui-ci doit recueillir la majorité absolue (soit 51 voix) pour être élu. Si cette majorité n’est pas atteinte, il est procédé à un second tour de scrutin. Si la majorité absolue n’est toujours pas atteinte, un dernier tour de scrutin est organisé, lors duquel la majorité relative suffit.

