Le premier secteur, le Vieux-port, son bord de mer, sa brise marine … et la tempête politique qui s’y prépare. Pas de vacances pour les candidats : en tout, 11 listes s’affrontent pour tenter de remporter ce secteur emblématique de Marseille, qui englobe les points stratégiques de la cité phocéenne, notamment du centre-ville au Vieux-port, en passant par la Canebière.

Une percée de la gauche dans un secteur traditionnellement de droite

Dominique Tian en 1995, Sabine Bernasconi en 2014, et à nouveau cette dernière en 2020. Le premier secteur semble accroché aux Républicains, mais les dernières élections présidentielles ont introduit une variante dans cette hypothèse, avec un score de 41,3 % pour Jean-Luc Mélenchon. Face à l’actuelle maire de secteur, Sabine Bernasconi, l’Insoumis sera représenté par sa suppléante Sophie Camard, pour le Printemps Marseillais, parti soutenu par les différents collectifs citoyens de gauche (LFI, PS et PCF).

Plus green le centre-ville

L’écologie avait séduit le centre-ville aux européennes de 2019, avec 24% des voix pour Europe Ecologie Les Verts (EELV). C’est d’ailleurs dans le 1-7 que Sébastien Barles, candidat investi par EELV, a choisi pour se présenter en tête de liste, avec Annie Lévy-Mozziconacci.

Les candidats s’accordent donc au moins sur un point : il faut rendre le centre-ville plus « vert ». Du côté d’En marche, on s’est doté d’un pro du numérique et de la French Tech, Arnaud Devigne, également ex-directeur général d’Indeed. Celui qui se revendique écolo et progressiste dans sa bio Twitter veut « faire de Marseille une place mondiale de l’innovation au service de l’humain et de la nature ». Il envisage notamment la semi-piétonnisation du centre-ville, étendue au 7e arrondissement. Du côté de Martine Vassal, un autre atout écologique est venu renforcé le binome de tête – Sabine Bernasconi et le chef d’entreprise et responsable de la CPME Alain Gargani – en la personne de Sarah Bourgeois, en 3e position de la liste, et initiatrice du groupe Facebook Marseille Poubelle la Vie, qui «traduit l’exaspération massive des marseillais face à l’état de leur ville.»

Ils se présentent aussi dans le 1-7 : Clémence Parodi (RN), René Baccino (divers droite), Gaëtan Poitevin (divers gauche)

