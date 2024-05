Le challenge était un vrai défi à relever. Il est atteint ! La marque Kaporal, reprise en juillet dernier par un trio de cadres internes de l’entreprise (Thierry Bongiovanni, Nicolas Ciccione et Réginald Labbe) a annoncé mardi 7 mai la conclusion réussie de son processus de redressement judiciaire après le délibéré officiel du tribunal de commerce de Marseille intervenu le même jour à la suite de l’audience du 28 mars.

Le redressement judiciaire a permis à Kaporal de restructurer ses opérations, consolider ses ressources et renforcer ses fondations pour assurer sa stabilité à long terme souligne l’entreprise marseillaise.

Les intervenants dans l’opération de redressement judiciaire

Conseils : Maître Fabrice Girard et Maître Jeremie Battino du cabinet Enthoven & Girard; Paul Lederlin, Axel Raubert et Damien Novel du cabinet 8Advisory.

Administrateurs judiciaires : Maître Vincent Gillibert et Benjamin Silve, ainsi que Maître Fréderic Abitbol et Rodolphe Vaillant

Mandataires judiciaires : Maître Hamida Radhouani et Maître Simon Laure et leurs équipes

Les juges commissaires : Alain Brunello et Jacques Attas

Autres : représentants de la Dreets (Directions régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), des AGS (régime de garantie des salaires), des partenaires financiers et l’ensemble du tribunal de Commerce de Marseille.

« Nous sommes ravis d’avoir franchis cette étape cruciale dans le parcours de notre entreprise. Nous tenons à remercier nos employés, partenaires commerciaux et clients pour leur soutien indéfectible tout au long de cette période » déclare Nicolas Ciccione l’un des dirigeants de Kaporal. « Depuis son placement en période d’observation et redressement judiciaire en mars 2023, Kaporal a émergé plus forte et mieux positionnée suite à l’offre de reprise en juillet dernier » se félicite Kaporal dans un communiqué diffusé mardi 7 mai.

